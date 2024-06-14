Migros yaz sezonunu açtı

REKLAM advertisement1

Migros, Göcek ve Selimiye bölgesinde konumlanan Deniz Market’leri ve Fedon’un yer aldığı reklam filmleri ile yaz sezonunu açtı.

Taze meyve-sebzeden, et ve şarküteri ürünlerine, taze ekmekten deniz ürünlerine, tekstil ürünleri ve deniz malzemelerine kadar binlerce çeşit ürünü müşterilerine sunan Migros, her yıl olduğu gibi bu yaz sezonunda da müşterilerine deneyim sunuyor.

Migros Müşteri Deneyimi Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar, "Yazlık bölgelerdeki mağazalarımız ve deniz marketlerimiz ile bu yaza giriş yaptık. Migros Deniz Market’lerimizde sunduğumuz ücretsiz teslimat, binlerce ürünle deniz üstü alışveriş ve sipariş teslimatı gibi birçok hizmetimiz ile hem karada hem de denizde tatil deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyoruz" dedi.

Yat Kart sahibi Money’lilerin alt limit olmaksızın alışverişlerinin yüzde 10’u kadar da Money kazandığını bildiren Sinem Serdar, "Son dönemde müşterilerimizin yazlık Migros’lar ile yaz mevsimini özdeşleştirdiklerine dair birçok mesaj aldık. Bizler de çok sevdiğimiz Fedon ile bu durumu bir araya getirerek, müşterilerimize tatlı bir sürpriz yapmak istedik ve keyifli bir reklam filmine imza attık" diye konuştu.