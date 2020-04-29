29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Migros, ilk kez geçtiğimiz sene Ataşehir’de hayata geçirdiği gölge mağaza (dark store) sistemini alışveriş merkezlerinin kapanması ile talebin azaldığı büyük ölçekli belirli mağazalarında devreye alarak yeni bir iş modeli uygulamaya başladı.
Migros, belirli mağazalarını sadece Migros Sanal Market hizmeti verecek şekilde gölge mağazaya dönüştüren bu uygulamayla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkamaması sebebiyle, online kanallara yönelik yaşanan yoğun talebe kesintisiz ve daha hızlı çözüm sunmayı amaçlıyor.
Migros Ticaret A.Ş. Büyük Mağazacılık, Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, “Migros Sanal Market ile hizmet verdiğimiz il sayısını 76’ya, mağaza sayısını ise son 1,5 ayda iki katına çıkarttık. Geçtiğimiz yıl başlattığımız gölge mağaza uygulamasından yola çıkarak içinden geçtiğimiz bu dönemde online operasyonlarımızın kapasitesini ve operasyonel verimliliğimizi artıracak inovatif bir uygulama gerçekleştirdik. Şu anda kapalı olan alışveriş merkezlerindeki belirli mağazalarımızı yalnızca Migros Sanal Market hizmeti sunan gölge mağazalara dönüştürdük. Dünyada gıda perakendesinde bir ilk olan bu yeni çalışma modeli müşterilerimizin sipariş teslimat sürelerini kısaltırken, hizmet kalitemizi ve ürün tedariğimizi kesintisiz olarak sürdürebilmemizi sağlıyor” dedi.
Mustafa Bartın sözlerini şöyle sürdürdü: “Fiziksel ve online satışı birlikte gerçekleştiren mağazalara kıyasla, gölge mağazalar daha fazla sipariş karşılama imkanıyla Migros Sanal Market hizmet kapasitesini 5 kat artıyor. Mağazanın tüm ürünlerinin Migros Sanal Market hizmeti için yönlendirilmesi sebebiyle daha fazla ürün çeşidi ve stok, online alışveriş yapan müşterilere sunuluyor. Mağazaların teslimat bölgesi de daha kapsamlı hale getirilerek daha geniş bir alana hizmet verilebiliyor. Şu anda yalnızca İstanbul’da belirli alışveriş merkezi mağazalarında uyguladığımız sistemi, ilerleyen dönemde İzmir ve Ankara’daki ek mağazalarla genişleteceğiz.”
Migros son dönemde artan talepleri karşılamak adına daha önce de alışverişte teması minimuma indiren, Mağazadan Teslim seçeneğini hayata geçirmişti. Müşteriler, Migros Sanal Market web sitesi ya da uygulamasından seçtiklerin ürünlerin ödemesini online olarak yapıyor ve istediği saat aralığında, seçtiği mağazadan ürünlerini teslim alıyor. Sipariş teslim edilene kadar paketli ürünler özel hijyenik kasalarda, soğuk ürünler ise 0-4 derece arasında muhafaza ediliyor.
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