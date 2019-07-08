Migren, bir baş ağrısı çeşididir. Bugüne kadar, neden kaynaklandığı tam olarak anlaşılamayan kompleks bir rahatsızlıktır. Ancak genellikle öne çıkan unsur; damarların genişlemesine bağlı olarak sinirlerin üzerine baskı yapılması, dolayısıyla da ağrıya neden olduğudur.

MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle başın tek tarafını tutar. Yani, yarım baş ağrısı dediğimiz bir baş ağrısı türüdür. Örneğin; auralı migren dediğimiz türde hafif bulantılar, biraz yorgunluk hissi gibi ön belirtiler olmakla birlikte, esas ana semptom zonklayıcı ağrıdır. Bu ağrının özelliklerinden bir tanesi gece uyandırmamasıdır. Yani, baş ağrınız varken uyuyabilirsiniz, gece rahatsız etmez ama sabah kalktığınızda baş ağrısı devam ediyor olabilir.

İkinci olarak, belli bir trase göstermez. Yani, başın arkasından başlayıp öne doğru yayılma olmaz. Genelde göz çevresinde ve tek taraflıdır. Bunun yanında, enseden başlayan migren tipleri de vardır. Ağrının tek taraflı olması, gerilim tipinin ağrıdan ayırt edilmesini sağlar. Migren hastalarının ortak özelliği, toplumdan uzaklaşmak istemeleridir. Uyaranlara yakın olmak istemez­ler, kaçarlar.

MİGREN NEDEN OLUR?

Yorgunluk, uykusuzluk, stres ana faktörlerdir. Oksijen azlığı da damarlarda genişleme yapabilir. Bu nedenle, kirli ortamlarda ve kirli havada çalışanlarda daha fazla görülebilir. Yapılan istatis­tikler, kadınlarda daha fazla oldu­ğunu gösteriyor. Kadın anatomisi­nin daha hassas olması bu duruma sebep olabilir.

MİGRENİN TEDAVİSİ NASILDIR?

Migrenin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte izlenecek bazı adımlar, migrenin etkisini önemli ölçüde azaltır.

- Düzenli uyku,

- Ağrı kesiciler sık kullanılmamalı,

- Sigara içilmemeli,

- Karanlık, loş, sessiz bir odada dinlenilmeli,

- Ağrının olduğu tarafa soğuk kompres yapılmalı.

- Duş alınıp bol su içilmeli,

- Önce şakaklara, sonra da gözlerin dışa bakan tarafına hafif hafif bastırarak başa masaj yapılmalı,

- Kadın hastalar doğum kontrol hapı kullanmamalı,

- El ve ayakları sıcak suya sokulmalı,

- Migren ilacı doktora danışmadan kullanılmamalı.