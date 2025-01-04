Midway filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
II. Dünya Savaşı'nı konu alan Midway filmi beyaz perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyen sinemaseverler, Midway filminin konusu ve oyuncu kadrosunu mercek altına aldı. Peki, Midway filmi konusu, oyuncuları kimlerdir? İşte Midway filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
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2019 yılında vizyona giren Midway filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturduğu filmin senaryosu Wes Tooke tarafından kaleme alınmıştır. Peki, "Midway filmi konusu nedir? Midway filmi oyuncuları kimlerdir, ne zaman viyona girdi?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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MİDWAY KONUSU NEDİR?
Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi'ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.
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MİDWAY OYUNCULARI KİMLER?
Ed Skrein
Patrick Wilson
Woody Harrelson
Luke Evans
Aaron Eckhart
Mandy Moore
Dennis Quaid
Nick Jonas
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