Silahlı saldırıya uğrayan şoför hayatını kaybetti

DHA

Diyarbakır'a Muş'tan yolcu getirdikten sonra durakta bekleyen midibüsün sürücüsü Muhammed Mehdi Balkaya (50), silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Midibüsün durağa gelişi ve olay sonrası yolcuların paniklemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Seyrantepe Köprülü Kavşak çıkışındaki yolcu durağında meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Mehdi Balkaya, 21 SV 222 plakalı şehirlerarası yolcu midibüsüyle Muş'tan yola çıktı. Akşam saatlerinde Diyarbakır şehir merkezine gelen midibüsün şoförü Balkaya, yolcu durağında durdu. Şoför Balkaya, durduğu sırada kimliği henüz belirlemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Balkaya kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlk ve polis ekipleri sevk edildi.



Durumu ağır olan Balkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardıandan özel hastaneye kaldırıldı. Balkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayın olduğu yol kenarında kontrollü olarak trafik akışını sağlarken, bölgede inceleme yaptı. Midibüsteki bazı yolcuların bilgisine başvuran polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.





Öte yandan, Muhammed Mehdi Balkaya yönetimindeki midibüsün durağa gelişi ve olay sonrası yolcuların paniklemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sürdürülüyor.



