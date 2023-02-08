Midede hazımsızlığa ne iyi gelir? Hazımsızlık neden olur, nasıl geçer?

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Mide hazımsızlığı nedir diye baktığımızda karnın üst kısmınaki bölgede oluşan bazı rahatsızlık verici hisler bütünüdür diyebiliriz. Yanma, bulantı, ağrı ve dolgunluk hissi gibi belirtilerle kendini gösteren hazımsızlık genellikle sindirim sistemi hastalıklarından kaynaklanan bir semptom olarak karşımıza çıkar. Mide hazımsızlığı belirtileri nelerdir dendiğinde şu maddeler sıralanabilir;

- Midede yanma,ağrı,dolgunluk hissi

- Bulantı ve kusma

- İştahsızlık

- Şişkinlik

- Nefes darlığı

- Yutma güçlüğü

- Terleme

- Çarpıntı ve göğüs ağrısı

- Kilo kaybı

Mide hazımsızlığı belirtileri genel anlamda bu şekillerde ortaya çıksa da hastadan hastaya farklı semptomlar gösterebilir. Mide hazımsızlığı belirtilerini taşıyan kişilerin bir uzmana baş vurması gerekmektedir. Peki rahatsız edici belirtilere ortaya çıkaran mide hazımsızlığı neden olur? Başta da belirttiğimiz gibi bunun cevabı sindirim sistemi hastalıklarıyla doğrudan ilişkilidir. Ancak mide hazımsızlığı neden olur konusuna detaylı bir açıklama yapmamız gerekirse pek çok neden karşımıza çıkmaktadır;

- Hızlı yemek yemek ve lokmaları yeteri kadar çiğnemeden yutmak

- Kafeinli, asitli, alkollü içekler tüketmek

- Sigara kullanımı

- Özellikle kızartma gibi fazla yağlı besinler tüketmek

- Baharatı bol yiyecekler tüketmek

- Fazla miktarda çikolata yemek

- Paketlenmiş gıda tüketmek

- Ülser, gastrit, kolit gibi sindirim sistemi hastalıkları

- Mide kanseri

- Mide fıtığı

- Safra kesesi taşı

- Mide asitini arttıran ilaçlar

- Yoğun stres ya da duygusal travmalar yaşamak

- Genetik faktörler

Şişkinlik ve Hazımsızlığa Ne İyi Gelir?

Görüldüğü gibi mide hazımsızlığı neden olur sorusunun birden fazla cevabı vardır. Ancak mide hazımsızlığı belirtilerine sahipseniz önemli olan şişkinlik ve hazımsızlığa ne iyi gelir konusudur. Karnın üst bölgesinde şişkinlik, yanma gibi şikayetlerden yakınan pek çok kişi hazımsızlık nasıl geçer sorusunun cevabını merak etmektedir. O halde mide hazımsızlığı için ne yapılmalı dediğimizde öncelikli olan rutin beslenme alışkanlıklarını değiştirmektir . Şişkinliğin oluşmaması için önlemler almak mide hazımsızlığı için ne yapmalı konusunun ilk adımıdır.

- Lokmaları daha çok çiğnemek

- Yavaş yemek yemek

- Asitli, alkollü ve kafeinli içeceklerin tüketimini azaltmak

- Paketlenmiş gıdaları tüketmeyi kesmek

- Çikolata tüketimini azaltmak

- Fazla yağlı ve baharatlı yiyecekler tüketmemek

Hazımsızlık Nasıl Geçer?

Beslenme rutininde yapılan değişikliklere rağmen şikayeleriniz geçmiyorsa hazımsızlık nasıl geçer sorusu akıllara düşüyor. Bu noktada en önemlisi acilen bir uzmandan yardım almak ve tıbbi ilaçlar kullanmak olacaktır. Ancak alternatif yöntemlerle birlikte hazımsızlık nasıl geçer diye baktığımızda bazı doğal besinler ve çaylar karşımıza çıkmakta. Bunlar içinde bahsedilebilecek ilk örnek, hazımsızlığa iyi gelen İbrahim Saraçoğlu önerileri olacaktır. Hazımsızlık nasıl geçer diye merak ediyorsanız Saraçoğlu'nun kürlerini deneyebilirsiniz. Hazımsızlığa iyi gelen İbrahim Saraçoğlu önerilerinin başında civanperçemi gelmektedir. Ilık suya atılan civanperçemi bitkisinin hazımsızlık için bire bir olduğunu ileri sürüyor. Ayrıca hazımsızlığa iyi gelen çaylar da şişkinlik giderici bir diğer yöntemlerden. Saraçoğlu bunun için ballı papatya çayını öneriyor. Bunun yanı sıra pelin, melisa, anason, zencefil gibi bitkiler ve çayları da şişkinlik ve hazımsızlığa ne iyi gelir sorusunun en güzel cevaplarındandır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk