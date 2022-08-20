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Mide kanserini tetikleyen 5 faktöre dikkat!

Kanserin vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkan ve erken önlem alınması gereken bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Çağlıkülekçi, mide kanserinin yaygın kanser türlerinden biri olduğunu söyledi ve mide kanserini tetikleyen 5 faktöre dikkat çekti

20.08.2022 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kanser, basit tanımıyla bulunduğu bölgedeki hücrelerin düzensiz bir bölünmeyle çoğalmasıyla beliren kötü urlardan oluşuyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çağlıkülekçi, kanserin vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkan ve erken önlem alınması gereken bir hastalık olduğunu belirterek, mide kanserinin yaygın kanser türlerinden biri olduğunu söyledi. 

  • BU BEŞ ETKEN MİDE KANSERİNİ TETİKLEYEBİLİR

    Mide kanserinin erken teşhis edilmediğinde ölümcül düzeye ulaşabildiğini ifade eden Çağlıkülekçi, mide kanserini tetikleyebilecek faktörleri anlattı.

  • 1- Sigara içmek

    Sigara içmenin akciğer kanserine neden olacağı gibi yaygın bir görüşe sahip olsa da, mide kanserine de neden olabiliyor. Sigara karbonmonoksit, hidrojen siyanür, arsenik, amonyak ve birçok insan sağlığına zararı bulunan maddeleri içermektedir. Bu maddeler yüzünden ise sigara içmek birçok kanser türünde olduğu gibi mide kanserini de tetikleyebilmektedir.

  • 2- Fazla kiloya sahip olmak

    Dünyada son yıllarda yaşam hızı arttığı için birçok alışkanlığımız değişti. Bunlardan ilk sıralarda gelen ise beslenme alışkanlığı. Hızlı hayat şartlarına adapte olmak isteyen insanlar bir şeyler atıştırıp işlerine devam edebilmek için çareyi sağlıksız yiyeceklerde buldu. Fast food ismi verilen yiyeceklerin öğünlerin yerine geçmesiyle birlikte dünyada artan fazla kilo problemi ve obezitede, mide kanserine sebep olabilmektedir.

  • 3- Düzenli olarak alkol tüketmek 

    Alkol tüketmenin ileri seviyelerinde bağımlılığa dönüşmesi ihtimali sağlığı tehdit eden faktörlerden birisidir. Alkol tüketiminin sıklaşması neticesinde zararları görülmeye başlanabilir. Beyin ve sinir hücrelerine zarar vermek, alkol etkisinden dolayı kişinin doğru kararlar verememesi, hafıza kaybı veya geçici körlük gibi etkiler olabilir. Alkol içmenin sıklaşmasından dolayı bir bağımlılığa dönüştüğünde mide kanserini de beraberinde getirebilir.

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