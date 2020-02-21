Mide kanamasının belirtileri nelerdir?

Mide kanaması; gastrointestinal sistemde oluşan ağız, yemek borusu, mide, bağırsak, rektum ve anüsü kadar olan bölgeyi kapsayan komplikasyondur. Mide kanaması çeşitleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; üst gastrointestinal ve alt gastrointestinal bölgede meydana gelmektedir.

Mide kanaması geliştiği andan itibaren kişinin hayatını tehdit eden bir rahatsızlıktır. Şiddetli kanamaya neden olarak çeşitli komplikasyonların gelişmesine neden olabilmektedir.

Küçük çaplı gelişen mide kanamaları görüldüğünde kendiliğinden düzelebilmektedir. Ama kanama hangi şiddette olursa olsun mutlaka tespit edilmelidir. İhmal edilmemelidir. Koyu renkli kanama, dışkının koyu renkli olması, kusma, baş dönmesi ve halsizlik belirtileri şiddetli kanamanın etkileri olabilmektedir.

Mide kanaması meydana geldiği takdirde anlayabileceğimiz belirtileri şu şekilde görülmektedir;

Kronik olarak hafif bir şekilde yaşanan mide kanamaları kişinin kendisi tarafından fark edilemez ve bu durumun sürekliliğinde kişide kansızlık görülebilmektedir. Hafif oluşan kanamalar kişinin dışkısıyla dışarı atılmaktadır.

Ağır olarak meydana gelen kanamalar da; dışkı katran gibi koyu renk almaktadır. Kanamanın şiddetli olması halinde kişi kan kaybı yüzünden baş dönmesi, halsizlik, gözlerin aniden kararması, solgun bir cilt oluşabilmekte ve kanlı kusma yaşanabilmektedir.

Mide kanamaları genel olarak;

Üst gastrointestinal sistemde oluştuğunda yemek borusunda bulunan ülserden görülebilmektedir. Siroz hastalığı nedeniyle oluşan yemek borusu varisleri de kanamanın oluşma sebeplerindendir. Başka bir hastalığın sebep olduğu kusma ve öğürme refleksi sonucu da aniden yemek borusunda kanama oluşabilmektedir. Kanı sulandırıcı ilaçların aşırı kullanımı da nedenlerden biridir.

Alt gastrointestinal sistemde kalın bağırsak nedeniyle oluşan sorunlar sonucu kanamalar meydana gelmektedir. Ayrıca bağırsakta bulunan damarların büyümesi de kanamayı meydana getirir.

Eğer kanamanın üst bölgede olduğu düşünülmekteyse endoskopi yoluyla ağızdan küçük bir hortum ile girilerek bu bölge tamamıyla incelenmektedir. Alt bölgede oluştuğu düşünülüyorsa; kolonoskopi yöntemiyle bölge kontrol edilir ve doktor gerek gördüğü takdirde parça alarak; incelenmesini isteyebilir.

Tedavisi ise kanamanın neden oluştuğuna yönelik yapılmaktadır. Kanama eğer kişinin başka hastalıkları için kullandığı ilaçlardan meydana gelmekte ise ilaçların kesilmesi istenmektedir.

Sigara ve alkol kullanımı bırakmak, sağlıklı bir şekilde beslenmek çok önemlidir. Eğer dikkat edildiği ve söylenenlere uyulduğu halde kanama durdurulamıyorsa ameliyat ile müdahale edilmektedir.