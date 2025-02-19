Mide bulantısı, mide yanması orucu bozar mı?Diyanet'e göre oruçluyken mide bulantısı ve mide yanması orucu bozar mı?

Hastalık, açlık ve yolculuk gibi durumlarda mide bulanması ya da yanmasıyla karşılaşabilirsiniz. Böyle zamanlarda imtemsizce kusmaya yeltenebilir ya da bu refleksi gösterebilirsiniz. Bazı durumlarda isteyerek ve bilinçli olarak kusabilirsiniz. Bu durumlardan hangisi yanlış? Söylenen bu durumlar orucu bozar mı? Detaylar yazının devamında…

MİDE BULANTISI ve YANMASI ORUCU BOZAR MI?

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Bu konularda en yetkili mecra Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Diyanet’e göre miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen bir kusuntu durumunda oruç bozulmaz. Midenizden ansızın yükselen acı sular da orucunuza zarar vermez. Özellikle reflü ve gastrit hastalarının yaşadığı bu sorunların bilinçsiz yaşanmasıyla oruç bozulmaz. Ancak kişi mide bulantısı ya da yanmasıyla kendini bilinçli şekilde ağız dolusu kusturuyorsa oruca zarar gelir. Bu konuda Diyanet’in yaptığı açıklama şöyledir;

“Miktarı fark etmeksizin kendiliğinden gelen kusma halinde oruç bozulmaz. Mideden ağıza doğru yükselen sıvılar da orucu bozmaz. Bilerek ve isteyerek ağız dolusu kusma hali ise orucu bozar.”

Kaynak: kurul.diyanet.gov.tr

MİDE YANMASI VE BULANMASIYLA KUSAN KİŞİLERİN ORUCU BOZULUR MU?

Mide yanması ve bulantısıyla kusan bir kişinin orucu bozulmaz ancak bunu bilinçli yapmamalıdır. Bu konuda bazı hadisler mevcuttur;

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32 [2380]; Tirmizî, Savm, 25 [720]) buyurmuştur.

Kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/334-335; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/205).

KUSMUK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ağza gelen kusmuğu yutmak orucu bozmaz. Sadece kusmuk değil, ağza aniden gelen ve tekrar mideye inen mide suyu, balgam vb. şeyler de orucu bozmaz. Oruç sadece kişi kendi isteğiyle ağız dolusu miktarda kusarsa bozulur. Kişinin kendi vücudunun ürettiği bir sıvıdan oruç bozulmaz. Orucu bozma hali dışarıdan alınan sıvı ya da gıda ile gerçekleşir.

ORUÇLU KİŞİ İFTARDAN ÖNCE KUSTUYSA NE OLUR? Oruç tutan kişiler, iftar öncesinde kendiliğinden kusarsa oruçları bozulmaz. Çünkü bu bilinçli yapılan bir eylem değildir. Diyanet, bu konuda yaptığı açıklamalarda oruçlu birinin bilinçsizce kustuktan sonra orucuna devam edebileceğini aktarmıştır. Bu yapılan eylem bilinç dışıdır. Birden geliştiğinden kişinin tuttuğu ibadete herhangi bir zararı yoktur. Ramazan ve diğer aylarda oruç tutarken kusarsanız orucunuzun bozulduğundan korkmamalısınız. Ancak bunu bilinçli şekilde yapmamalısınız. KUSMAK ORUCU NEDEN BOZUYOR? Bir kişinin sahur saatinden iftar vaktine kadarki vakitte bilinçli bir şekilde ağız dolusu kusması durumunda orucu bozulur. Kişinin kendini kontrol edemediği biçimde kusması bir bozulma sebebi değildir. Ancak irade ile gerçekleşen kusma uygulaması, orucun bozulmasına neden olur. Bu, Diyanet tarafından bu şekilde aktarılmıştır. KUSTUKTAN SONRA ORUCU BOZMAK GÜNAH MI? İstemeden yapılan kusma işlemi, orucu bozmanızı gerektirmez ve günah kabul edilmez. Ancak bilerek kustuysanız oruç ibadetini devam ettirmemelisiniz. Buna uygun davranmak için daha sonrasında kaza orucu tutabilirsiniz. Kustuktan sonra orucu bıraktığınızda bu kefaret sayılmaz, daha çok kaza ile telafi edilebilecek bir durumdur. EZAN OKURKEN KUSMANIN ORUCU BOZMAYA ETKİSİ VAR MI? Ezan sırasında veya ezandan hemen sonra istemediğiniz biçimde kustuysanız bunun için kaza ya da kefaret yapmanıza gerek yoktur. Bu istemsiz yapılan bir hareket olduğundan oruca devam edilebilir. Ancak kişinin ezan sırasında ya da hemen sonrasında bilerek ağız dolusu kusması durumunda kaza orucu tutması gerektiği aktarılmıştır. DİŞ FIRÇALARKEN KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Diş fırçalama sırasında bazı insanların midesi bulandığından kusma refleksi gerçekleştirebilir. Ancak bu durum istemsiz gerçekleştiğinde orucun bozulması gibi bir şey söz konusu değildir. Hafif bulantı gibi bir durum da orucu bozmayacaktır. Fakat yaşadığınız mide bulanması sonrasında bilerek ağız dolusu kustuysanız orucunuzu telafi etmeniz gerekir.

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