Mide ağrısına ne iyi gelir? Evde doğal bitkisel tedavi yöntemleri

Mide ağrıları günlük hayatımızda çok sık yaşadığımız; alışkın olmadığımız bir yemeği yeme, midemizi üşütme, gıda zehirlenmesi gibi birçok nedenden dolayı başımıza gelmektedir. Bu yüzden beslenmemize dikkat ederek, midemizi rahatlatabiliriz. Eğer mide ağrılarınız dikkat etmenize ve aldığınız önlemlere rağmen düzelmiyorsa mutlaka doktora görünmelisiniz.
Önlem almanızı sağlayacak noktalar;
- Bol sıvı alın; eğer midenizde ağrılarla birlikte ishal yaşıyorsanız, vücudunuz aşırı su kaybedecektir. Bu yüzden kaybettiğiniz sıvılar bol bol sıvı tüketmeniz gerekmektedir. Vücudunuzun susuz kalması; halsizlik ve mide bulantılarına neden olacaktır. Bu durumda mide ağrısını şiddetlendirecektir.
- Lifli gıdalar ile beslenin; bazı zamanlarda mide ağrılarınız sindirim sisteminizin iyi çalışmamasından dolayı kabızlık nedeniyle oluşabilmektedir. Kabızlığınızı gidermek için lifli gıdalar tüketerek, bağırsaklarınızın yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Bu gıdalar; kuru incir, kuru kayısı, kepekli ekmek, tahıllardır.
- Hafif ve az yağlı gıdalar yiyin; mide asidini dengelemek için muz, pilav, haşlanmış tavuk, patates gibi besinler tüketebilirsiniz. Bu besinler hem sindirim sisteminizi zorlamaz hem de mide asidinizi dengeleyerek ağrılarınızı hafifletir. Mide ağrılarınızı tetikleyecek fast-food ürünlerden, aşırı yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak; sindirim sisteminizin bozulmadan sistemli ve düzenli olarak çalışmasını sağlayacaktır. Öğünlerinizi mutlaka küçük lokmalar halinde iyice çiğneyerek yemeniz de sağlıklı olacaktır.
- Salata ve yoğurtla keten tohumu tüketin; kabızlığa iyi geldiğinden dolayı şişlik ve midede oluşan gazı hafifleteceği için tüketmeniz önerilmektedir. Salatalarınıza ekleyebilir. Bir kase yoğurt içerisinde kullanarak tüketebilirsiniz.
- Zencefil; çay olarak tüketmeniz halinde mide asidinizi dengeleyerek, yemekten sonraki oluşan şişliklerinizi gidermektedir.
Mide ağrılarınızın şiddetlendiği takdirde;
- Sıcak su torbası koyarak ağrılarınızı giderebilirsiniz.
- Gaz yapan kuru fasulye, nohut gibi sebzeler tüketmeyin.
- Yatmadan önce kesinlikle yemek yemeyin.
- Ağrılarınızın olduğu dönemlerde süt ve süt ürünlerin tüketmemeye çalışın.
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