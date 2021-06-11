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Microsoft, Windows 10’a desteği sonlandıracağı tarihi açıkladı

Microsoft’un 6 yıl önce kullanıma sunduğu Windows 10 işletim sistemine sunduğu  yazılım ve güvenlik güncellemesi desteğine son vereceği tarihi açıkladı. İşte Windows 10’un fişinin çekileceği tarih...

11.06.2021 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL
Microsoft, Windows 10 desteğini sonlandıracağı tarihi açıkladı - Haberler
10’un da fişini çekiyor!
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HABERTURK.COM

Microsoft’un işletim sistemi Windows 10’un tarihe karışacağı tarih belli oldu. ABD’li şirket, 2015 yılının temmuz ayında kullanıma sunduğu işletim sistemi Windows 10 için sunduğu desteği 14 Ekim 2025 tarihinde sona erdireceğini duyurdu. Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre 14 Ekim 2025’te Windows 10’un fişi çekilmiş olacak.

Bu tarihten itibaren Windows 10’un Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations sürümleri için artık yazılım ve güvenlik güncellemesi sunulmayacak. Öte yandan Microsoft, 24 Haziran 2021 tarihinde yeni nesil Windows’un tanıtımını yapacak.

PAZARDAKİ PAYI YÜZDE 79

Genel dağıtımına 29 Temmuz 2015’te başlanan Windows 10, o tarihten bu yana geçen 6 yıllık dönemde 11 farklı ana güncelleme almıştı.

Windows’un, küresel bilgisayar pazarındaki işletim sistemleri arasında yüzde 74’lük payı bulunuyor. Bu oran içinde Windows 10 yüzde 79, Windows 7 yüzde 16, Windows 8 ise yüzde 5’lik paya sahip.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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