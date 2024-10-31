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        Haberler Ekonomi Para Microsoft'un geliri ve karı üç aylık dönemde arttı - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Microsoft'un geliri ve kârı arttı

        ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net kârı yüzde 11 arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 00:08 Güncelleme: 31.10.2024 - 02:37
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        Microsoft'un geliri ve kârı arttı
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        Mali takviminde 30 Eylül'de biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 65,6 milyar dolara çıktı. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 56,5 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

        Şirketin geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        Microsoft'un net karı da aynı dönemde yüzde 11 artışla 24,7 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 22,3 milyar dolar olmuştu.

        Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 2,99 dolardan 3,30 dolara yükseldi.

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        Microsoft'un karı da söz konusu dönemde piyasa beklentilerini geride bıraktı.

        Şirketin Akıllı Bulut geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 24,1 milyar dolara çıktı.

        Firmanın bu dönemde Azure ve diğer bulut hizmetlerinden elde ettiği gelir de yüzde 33 artışla beklentileri aştı.

        Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, şirketin bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, yapay zeka odaklı dönüşümün her rol, işlev ve iş sürecinde işi, eseri ve iş akışını değiştirdiğini belirtti.

        Nadella, "Yapay zeka platformlarımızı ve araçlarımızı kullanarak müşterilerimize yeni büyüme ve operasyonel destek sağlama konusunda yardımcı olurken, fırsatlarımızı genişletiyor ve yeni müşteriler kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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