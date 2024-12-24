Microsoft, 365 Copilot ürünlerine OpenAI olmayan modeller eklemek için çalışıyor

Microsoft, 365 Copilot'u Mart 2023'te duyurduğunda, OpenAI'nin GPT-4 modelini kullanarak büyük bir avantaj sağladığını vurgulamıştı. Ancak, şirketin yöneticileri maliyet ve hız endişeleri nedeniyle 365 Copilot'un OpenAI'ye bağımlılığını azaltmak istiyor. Bu sebeple, Microsoft hem kendi küçük modellerini eğitiyor hem de diğer açık kaynaklı modelleri özelleştirmeye çalışıyor.

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ALTERNATİFLER HAZIRLANDI

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ve diğer liderler, bu çabaları yakından takip ediyor. Şirketin diğer iş birimleri de benzer şekilde OpenAI modellerinden uzaklaşarak farklı yaklaşımlar benimsemiş durumda. Örneğin, Microsoft'un sahip olduğu GitHub, ekim ayında Anthropic ve Google'dan modeller ekleyerek OpenAI’nin GPT-4 modeline alternatifler getirdi.

Microsoft, 365 Copilot'u daha hızlı ve verimli hale getirmek için çeşitli modelleri özelleştiriyor. Bu modellerin kullanımı, 365 Copilot'un çalıştırılmasının maliyetini azaltmayı ve bu tasarrufları son kullanıcıya aktarmayı hedefliyor.