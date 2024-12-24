Microsoft, 365 Copilot ürünlerine OpenAI olmayan modeller eklemek için çalışıyor
Microsoft, yapay zeka (AI) modellerini çeşitlendirmek ve maliyetleri azaltmak amacıyla 365 Copilot ürünlerine iç ve dış kaynaklı yapay zeka modelleri eklemek için çalışıyor. Bu girişim, şirketin mevcut teknoloji sağlayıcısı OpenAI'ye bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.
Microsoft, 365 Copilot'u Mart 2023'te duyurduğunda, OpenAI'nin GPT-4 modelini kullanarak büyük bir avantaj sağladığını vurgulamıştı. Ancak, şirketin yöneticileri maliyet ve hız endişeleri nedeniyle 365 Copilot'un OpenAI'ye bağımlılığını azaltmak istiyor. Bu sebeple, Microsoft hem kendi küçük modellerini eğitiyor hem de diğer açık kaynaklı modelleri özelleştirmeye çalışıyor.
ALTERNATİFLER HAZIRLANDI
Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ve diğer liderler, bu çabaları yakından takip ediyor. Şirketin diğer iş birimleri de benzer şekilde OpenAI modellerinden uzaklaşarak farklı yaklaşımlar benimsemiş durumda. Örneğin, Microsoft'un sahip olduğu GitHub, ekim ayında Anthropic ve Google'dan modeller ekleyerek OpenAI’nin GPT-4 modeline alternatifler getirdi.
Microsoft, 365 Copilot'u daha hızlı ve verimli hale getirmek için çeşitli modelleri özelleştiriyor. Bu modellerin kullanımı, 365 Copilot'un çalıştırılmasının maliyetini azaltmayı ve bu tasarrufları son kullanıcıya aktarmayı hedefliyor.
Microsoft, OpenAI ile birlikte frontier modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ancak şirket, 365 Copilot'un maliyet ve hız konularında daha fazla esneklik sağlamak için yeni yaklaşımlar izliyor. Bu girişimlerin, Microsoft'un AI tabanlı ürünlerini daha rekabetçi hale getirmesi bekleniyor.
*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir