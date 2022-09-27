Miçotakis'ten Türkiye'ye diyalog çağrısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'a yönelik "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz ve imkanlarımız bunun çok ötesindedir. Bunun gizli bir işgal anlamına geldiğini hatırlatmak isteriz. Kendinize gelin" açıklamasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten yanıt geldi.

Türkiye'yi "temel diyalog" yoluna dönmeye çağıran Miçotakis, "Karşı taraf yalanlarını ve tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda tek başında. Karşılarında sadece Yunanistan değil, Avrupalı müttefiklerimiz ve NATO'da var." dedi.

"Barışçıl eylemlerin ve diyalog yolunun seçilmesine izin verin" diyen Miçotakis, "Uluslararası hukukun gücü, silahlı kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam." dedi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.