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        Haberler Dünyadan Mick Jagger ve Melanie Hamrick nişanlandı: Evlilik kesin değil - magazin haberleri

        Mick Jagger ve Melanie Hamrick nişanlandı: Evlilik kesin değil

        Rolling Stones'un dünyaca ünlü yıldızı Mick Jagger'ın sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick, nişanlandıklarını doğruladı. Hamrick, evlilik için "belki" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 14:49 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:49
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        Nişan var ama evlilik kesin değil
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        Efsanevi rock grubu Rolling Stones'un ünlü solisti Mick Jagger ve sevgilisi Melanie Hamrick nişanlandı. Eski bir balerin olan 37 yaşındaki Hamrick, Fransa'da yayınlanan Paris Match adlı dergiye, 81 yaşındaki İngiliz müzisyenle "iki, üç yıl önce nişanlandıklarını" açıkladı. 2023'te Hamrick'in devasa pırlanta taşlı yüzüğü nedeniyle nişan söylentileri çıkmış, ancak iddialar birinci ağızdan doğrulanmamıştı. Şimdi Hamrick, nişan haberini kendi vermiş oldu.

        Melanie Hamrick, nişanlanmalarına rağmen nikâh planlarının olmadığını söyledi. "Evlilik belki bir gün olabilir ya da belki olmayabilir. Şu anki hayatımızdan çok memnunuz, değişmesinden korkuyorum" ifadesini kullandı.

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        İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı seçtiklerini söyleyen Melanie Hamrick, "Birbirimizi desteklemeye, birbirimizin yanında olmaya, ikimizin de mutlu olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Benim bütün derdim ve çabam bu" dedi.

        Melanie Hamrick ve Jagger, Şubat 2014'te Japonya turnesi esnasında tanıştı. Mick Jagger, grubu Rolling Stones'la, Melanie Hamrick ise Amerikan Bale Tiyatrosu'yla turnedeydi. Hamrick ve arkadaşları, Rolling Stones konserinin sahne arkasında Jagger ile iletişim kurdu. İlişkileri, tanışmalarından dört ay sonra aşka dönüştü. Çiftin 2016'da Deveraux Octavian Basil adını verdiği bir oğlu oldu. Bu, Hamrick'in ilk, Jagger'ın ise sekizinci çocuğu.

        Mick Jagger'ın ilk çocuğu, Amerikalı şarkıcı Marsha Hunt ile birlikteliğinden 1970 yılında dünyaya gelen Karis Hunt Jagger. Ünlü müzisyen 1971 ile 1977 yılları arasında Bianca Pérez-Mora Macias ile evliydi ve bu evlilikten kızı Jade Sheena Jezebel Jagger dünyaya geldi.

        Rolling Stones yıldızı model Jerry Hall ile 1977'de ilişkiye başladı ve dört çocukları oldu: Elizabeth ‘Lizzie’ Scarlett Jagger, James Leroy Augustin Jagger, Georgia May Ayeesha Jagger ve Gabriel Luke Beauregard Jagger. Mick Jagger'ın yedinci çocuğu Lucas Maurice Morad Jagger, Jerry Hall ile birlikteyken bir başka model Luciana Gimenez ile yaşadığı yasak aştan dünyaya geldi. Aldatıldığını öğrenen Jerry Hall ile Jagger 1999'da ayrıldı. Jagger 2001 ile 2014'teki ölümüne dek moda tasarımcısı L'Wren Scott ile ilişki yaşadı.

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        #Melanie Hamrick
        #Mick Jagger
        #nişan
        #evlilik

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