Michy Batshuayi: Teknik olarak Osimhen'den daha iyiyim

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçı değerlendiren Batshuayi "Bu akşam iyi bir Galatasaray göremedik. Evimizde oynamadık, deplasmandaydık, 3 puan önemliydi. Bunun yanında da Yiğit ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Her zaman arkalarındayız." dedi.

"TEKNİK OLARAK OSİMHEN'DEN DAHA İYİYİM"

Batshuayi ayrıca "Çift forvet ya da tek forvet, ikisinde de oynayabilirim. Victor çok uzun, hava toplarında iyi. Ayrıca derine de koşular atıyor. Ben teknik olarak daha iyiyim. Hocanın seçimi daha önemli. Hoca da gereken seçimi yapıyor." ifadelerini kullandı.