Michal Probierz: Zaferi hak ettiğimizi düşünüyorum

Hazırlık maçında sahasında Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Polonya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Michal Probierz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZAFERİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Probierz, "Topa sahip olmayı biliyoruz. Topun yönünü değiştirmeyi başarıyoruz, bugün bunu hepimiz görmüş olduk. En büyük dezavantajımız az şut olması. Özellikle şut konusu dikkat etmemiz gereken bir konu. Avrupa Şampiyonası önemli bir şampiyona hepimizin gördüğü gibi talihsizliklerle baş etmeyi biliyoruz. İkinci yarıda oyun tarzımızı biraz değiştirdik, Türklerin hücuma geçeceğini biliyorduk, Türkiye'nin iki tane iyi pozisyonu oldu. Zaferi hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.