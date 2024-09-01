Michael Valkanis: Bugün ne yaparsak yapalım günümüzde değildik

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray’a 5-1 mağlup oldu. Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BUGÜN NE YAPARSAK YAPALIM GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK"

Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, çılgın bir maç yaşadıklarını anlatarak, “Bugün benim açımdan çılgın bir maç olarak geçtiğini söyleyebilirim. İlk 20 dakikada iyi bir mücadele ortaya koyduk. Hatalı gol yedik ve hemen ardından 1-1’i yakalayabilirdik. Ancak o sırada hemen 2. hatalı bir gol yedik. Oyuncularım hiçbir zaman oynamaktan vazgeçmedi. Bugün ne yaparsak yapalım günümüzde değildik. Galatasaray’da her denemesinde geldi ve gol attı. Oldukça kaliteli bir takım. Bu maçtan pozitif veri almamız lazım. Bu maçın içerisinde pozitif veri çıkartmamız lazım” ifadelerini kullandı.