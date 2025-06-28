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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Michael Kiwanuka Parkorman'a geliyor

        Michael Kiwanuka Parkorman'a geliyor

        İlk edisyonu 22 Haziran'da Bonus Parkorman'da gerçekleştirilen +1 Sunar: Pozitif Vibrations'ın ikinci edisyonunda; Grammy ve Brit adaylığına ve Mercury Ödülü'ne layık görülen Michael Kiwanuka'nın yanı sıra; çok katmanlı müziğiyle son dönemin öne çıkan isimlerinden Nilüfer Yanya ile disiplinler arası üretimiyle dikkat çeken Alicia yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 00:09 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:09
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        Michael Kiwanuka Parkorman'a geliyor
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        İlk edisyonu 22 Haziran’da Bonus Parkorman’da gerçekleştirilen +1 Sunar: Pozitif Vibrations’ın ikinci edisyonu için geri sayım başladı.

        Programı, organizasyonu ve diğer tüm detaylarıyla müzik severlere unutamayacakları bir deneyim yaşatmak felsefesiyle ve +1’in katkılarıyla hayata geçirilen Pozitif Vibrations serisinin ikincisi 10 Ağustos’ta Bonus Parkorman’da gerçekleşecek.

        Nilüfer Yanya
        Nilüfer Yanya

        Big Little Lies dizisi ile küresel çapta bir üne kavuşan Michael Kiwanuka; övgüyle karşılanan üçüncü albümü “Kiwanuka”dan 5 yıl sonra çıkardığı “Small Changes” albümü ile İstanbul’da sahnede olacak. Yeni albümü “My Method Actor” ile çağdaş müziğin en dikkat çekici seslerinden biri olarak öne çıkan Nilüfer Yanya; soul, indie rock ve elektronik müziği harmanladığı parçalarını İstanbullu müzikseverlerle buluşturacak. Tiyatro, sinema ve klasik müzik alanındaki birikimini müziğine taşıyan Alicia ise prodüktörler Arem Özgüç & Arman Aydın ile birlikte ortaya çıkardığı “Radyo Neptün” ile dinleyicileri duygusal ve sinematik bir ses yolculuğuna davet edecek.

        Alicia
        Alicia

        Dinleyicilere hem programı hem de tüm olanaklarıyla dopdolu bir gün vadeden Pozitif Vibrations serisinin ikinci edisyonunun biletleri Biletix, Passo ve Biletinial’da satışta.

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        #Pozitif Vibrations
        #Nilüfer Yanya
        #Michael Kiwanuka
        #Parkorman
        #festival
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