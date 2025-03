Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones'un oğlu Dylan Douglas oyuncu oldu

Oyuncu çift Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones'un oğlu Dylan Douglas, ebeveynlerinin izinden gidiyor. 24 yaşındaki Dylan Douglas, rol aldığı ilk filmin hangisi olduğu açıklandı. Dylan Douglas, daha önce 'Fineas ve Förb' adlı animasyon türündeki dizide sesiyle yer almıştı. Genç Douglas, gösterime yakında girecek olan gerilim filmi 'I Will Come to You' ile sinemaya adım atacak.

REKLAM advertisement1

Dylan Douglas'ın filmde çatışan arzular ve belirsiz motivasyonlarla hareket eden, karmaşık ve gizemli bir karakter olan Julian Marks rolüne hayat vereceği öğrenildi.

Rolüyle ilgili konuşan Dylan Douglas; "Bu rolü karmaşıklığı ve derinliği nedeniyle istedim. Bu karakteri hayata geçirmek ve sınırları zorlayan bir projenin parçası olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

REKLAM

Filmin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlenen Jacob Arden; "Bu, hem dizginleme hem de büyük bir yoğunlaşma gerektiren bir rol. Dylan, Julian'ı hayata geçirmede önemli olacak doğal bir oyuncu ve role derinlik getiriyor" ifadesini kullandı.

Dylan Douglas, ilk oyunculuk deneyimi edindiği filmin aynı zamanda yapımcılarından biri.

55 yaşındaki Catherine Zeta-Jones ile 2000'dan bu yana evli olan, Dylan Douglas'ın yanı sıra 21 yaşında Carys adında bir kızı bulunan 80 yaşındaki Michael Douglas, geçen yıl verdiği bir röportajda; "Beni, çocuklarımın dedesi sanıyorlar" demişti.