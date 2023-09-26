Michael Caine uzun yaşamın sırrını verdi

"ZORUNLU ASKERLİK GERİ GETİRİLMELİ"

Michael Caine, daha sonra zorunlu askerlikten yakınlık koordinatörlerine kadar her şey hakkında düşüncelerini aktardı. Oyuncu, gençlere zorunlu askerliğin geri getirilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Caine de zorunlu askerliğini orduda, II. Dünya Savaşı sonrası Batı Almanya'nın Iserlohn kasabasında görev yaparak ve Kore'de çatışmalara katılarak tamamlamıştı.

Michael Caine, "Bence her genç erkek bunu yapmaya zorlanmalı. Bu sizi gerçekten adam ediyor" dedi.