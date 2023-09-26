Michael Caine uzun yaşamın sırrını verdi
Michael Caine, samimi açıklamalarda bulundu. 90 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, uzun yaşamın sırrını verdi
- 1
15 Haziran 2023'te hayata veda eden Glenda Jackson ile oynadığı 'The Great Escaper' adlı dram filmiyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Michael Caine, uzun bir yaşam sürmenin üç sırrını paylaştı.
- 2
6 Ekim'de gösterime girecek 'The Great Escaper'da Normandiya Çıkarması'nın başlangıç günü anısına Fransa'da yapılan kutlamalara katılmak için Britanya'daki bakımevinden kaçan bir II. Dünya Savaşı gazisini canlandıran Michael Caine, filmin tanıtım çalışmaları sırasında samimi açıklamalarda bulundu.
- 3
Michael Caine'e uzun bir yaşamın anahtarının ne olduğunu düşündüğü soruldu. Bunun üzerine 90 yaşındaki oyuncu, "Daha genç eşler, abur cubur tüketmemek ve hep spor ayakkabı giymek ve düşmemeye dikkat etmelisiniz" ifadelerini kullandı.
Michael Caine, 1973'ten beri eski oyuncu ve manken Shakira Caine'le (76) evli.
-
- 4
"ZORUNLU ASKERLİK GERİ GETİRİLMELİ"
Michael Caine, daha sonra zorunlu askerlikten yakınlık koordinatörlerine kadar her şey hakkında düşüncelerini aktardı. Oyuncu, gençlere zorunlu askerliğin geri getirilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Caine de zorunlu askerliğini orduda, II. Dünya Savaşı sonrası Batı Almanya'nın Iserlohn kasabasında görev yaparak ve Kore'de çatışmalara katılarak tamamlamıştı.
Michael Caine, "Bence her genç erkek bunu yapmaya zorlanmalı. Bu sizi gerçekten adam ediyor" dedi.
- 5
"PARAYI VE DİĞER ŞEYLERİN HEPSİNİ SEVDİM"
Michael Caine, "Ben ancak ordudan ayrıldıktan sonra oyuncu oldum. 9 yıl boyunca repertuvar tiyatrosunda çalıştım, sonra bir filmde oynadım ve 'Lanet olsun, filmleri daha çok seviyorum' dedim. Parayı ve diğer şeylerin hepsini sevdim" diye ekledi.
- 6
"ARTIK SEVGİLİ ROLÜ OYNAMIYORUM"
Michael Caine, ayrıca mahremiyet içeren diğer davranışların yer aldığı sahneleri çekerken oyuncuların rahatlığını ve rızasını sağlamak amacıyla setlere istihdam edilen uzmanlar yani yakınlık koordinatörleri hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.
Michael Caine, konuyla ilgili "Gerçekten mi? Ciddi misiniz? Nedir bunlar? Benim zamanımda hiç böyle şeyler yoktu. Tek söyleyebileceğim, Tanrı'ya şükür ki 90 yaşındayım ve artık sevgili rolü oynamıyorum. Benim zamanımda bir aşk sahnesini öylece çekerdiniz ve kimse karışmadan devam ederdiniz. Her şey değişti" diye yanıtladı.
Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon
-