'Manowar'un 3 Haziran'da vereceği konser öncesi YouTube kanalında bir video paylaşan Michael Angelo Batio, uzun zaman sonra Türkiye'ye gideceği için aşırı heyecanlı olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE HARİKA BİR TARİHE SAHİP"

Batio, "Türkiye harika bir tarihe sahip. Sultanahmet Camii ve İstanbul'daki diğer inanılmaz eserleri ziyaret etmiştim" ifadelerini kullandı.

Michael Angelo Batio, Türkiye'ye olan hayranlığını, "Türkiye benim için çok özel bir ülke çünkü ilk ziyaret ettiklerim arasında. Türk insanını da çok seviyorum. Manowar'un klasik şarkılarını Türkiye'de çalmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.