MHRS ve e-Nabız'da aşı randevusu yoğunluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından Omicron tedbiri kararını açıklayarak, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen kişilerin hatırlatma dozunu yaptırabileceklerini duyurdu.

"DİLEDİKLERİ AŞI TÜRÜ İLE HATIRLATMA DOZU AŞISI OLABİLECEKLER"

Kısa süre önce Türkiye'de de görülen Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında aşı kalkanını güçlendirmenin önemli olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa’da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir."

MHRS VE e-NABIZ'DA YOĞUNLUK OLUŞTU

Açıklamanın ardından aşılanmasının üstünden 3 aydan uzun süre geçenler, Covid-19 aşı randevusu almak isteyince MHRS ve e-Nabız sistemlerinde yoğunluk oluştu.

e-Nabız’da yaşanan yoğunluk, hastaların hastalık geçmişlerini gören doktorların da işini güçleştirdi.

AŞI RANDEVUNUZU ALO 182'DEN ALABİLİRSİNİZ

Hatırlatma dozları için randevu almak isteyen vatandaşlar, e-Nabız ve MHRS'de oluşan yoğunluk nedeniyle aşı randevu sayfasına ulaşmakta güçlük çekerken; ALO 182 aracılığıyla uygunluk durumuna göre belirlenen bir tarihe aşı randevusu oluşturulabiliyor.