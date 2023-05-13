14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanılacak. Seçmenler, gerek oy kullanma işlemi öncesinde gerekse sonrasında partilerin milletvekili adayları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, il il Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili aday listesi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan MHP'de mevcut 48 milletvekilinden 43'ü listelerde yeniden yer alırken 5 isim ise listede yer almadı. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul başta olmak üzere il il MHP milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri MHP milletvekili adayları tam liste