MHP'nin 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün oldu. Yaşanan bu gelişme, "MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün kimdir? Cengiz Ergün kaç yaşında, nereli?" Sorularını gündeme getirdi. İşte MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...