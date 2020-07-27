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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Atatürk'e hakaret ve hıyanet, vatan hainliğidir. Diyanet İşleri Başkanı'nın sözlerini Atatürk'e lanet olarak şeklinde tavzih ve tevil edenler bu ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, İstiklal mücadelemizin lideri Atatürk'e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz doğmadı. Hilafet tartışmalarını kızıştıranlar Türkiye'ye bühtan içindedir. Yeniden hilafet demek yeni bir cepheleşme, önü arkası kestirilemeyen iç kargaşa demek." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Yunanistan'ın Selanik şehrinde Türk Bayrağı yakılmasına da tepki gösterdi.

Bahçeli yaptığı açıklamada, "Selanik'te Türk bayrağını alçakça ateşe verecek kadar gözlerini kan ve nefret bürümüş olan Yunan Faşistlerinin sıradan Bizans artıklarından başka bir özellikleri olmadığı da bizim nazarımızda açık bir gerçektir. Yunanistan'ın bu tutumu ne istikrara, ne huzura, ne de barışa hizmettir." dedi.

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