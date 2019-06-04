Milliyetçi Hakaret Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Bir ramazanı daha idrak etmekteyiz. Bu ramazan ayı 29 gün sürmüştür. Bu 29 gün içerisinde çok önemli olaylarda yaşanmıştır. Bunların başında seçimler gelmektedir, seçim üzerindeki tartışmalar, tahribatlar, yalanlar yanılgılar Türkiye'yi oldukça meşgul etmiştir. İkincisi ise FETÖ ve PKK ile sürdürülen terörle mücadele kapsamı kararlı ve sürekli bir şekilde başarılı bir yolla bayram döneminde de Türkiye'yi huzura kavuşturabilecek kararlılıklara şahit olunmuştur. Ve bütün bunlar olurken de özellikle terörle mücadele kapsamında en son yapılmış olan 'Pençe' harekatında şehitlerimiz olmuştur. Bir ve 2 şehidimiz her gün Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Türkiye üzüntülü bir dönem yaşamıştır.

Terörle mücadele kararlı ve kesintisiz bir şekilde devem ettirilmelidir. Türk milletini her aşamada meşgul edebilecek bu durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Şu an için pençe, Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu pençe kartal pençesi gibi kuvvetli bir pençedir. Sonuç hayırlı olacaktır inşallah.

Şimdi artık bayramın bu ilk gününden itibaren Türkiye'yi meşgul edecek olan konuların başında İstanbul seçimleri gelmektir. 19 gün vardır; karşılıklı sevgi saygı içerisinde gerilim yaratmadan bugüne kadar ki yüksek seçim kurulunun almış olduğu kararları da aşırı derecede tartışmaya sokmadan bu 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor.

Bu seçimlerde sonuç ne olursa olsun Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesi açısından önemli bir adım olarak görülmeli ve artık başlatılmış olan yapısal hareketler reformlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2023 hedefine ulaşacak tarzda milletçe, siyasi partilerce, aydınlarca gözden geçirilerek, tartışılarak, çözümler üretecek ve ortak görüşler meydana gelecek tarzda faaliyeti götürmekte yarar vardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir bu düşünceyle bayram sonrası Türkiye'yi okumaya çalışıyoruz. Ve inşallah İstanbul seçimleri de hayırlara vesile olacak.

(YSK'nın soruşturma geçiren sandık kurulu başkanlarını tekrar İstanbul seçimlerinde görevlendirmesi kararı) Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar olarak dikkat çekmektedir. Hangi anayasal kurum olursa olsun bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir. Soruşturma başlattığınız ve seçimi yenileme kararını oluşturan ya da soruşturmaya muhatap olmuş insanların soruşturma sonucu alınmadan, hukuki yönden açığa çıkmadan, haklı veya haksız oldukları belli olmadan bunlara bir de 'gelin sizlerle beraber seçim yapıyoruz' demek, seçim olmuş olabilir, bu insanlar hatalarından vazgeçmiş olabilir. Fakat siyaseten tartışmayı tüketmez. Şimdi yeni gündem; 19 gün bu tartışılacak. Bunun da tadı tuzu kalmıyor. Sabırlı olacağız. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler esas görevli millettir. Millet de görevinin başındadır.

Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Zaman zaman siyasette tükenmişlerin tekrar kendilerini yenilemeleri partileşme süreci kavramını sürekli olarak gündeme taşıyor. Böyle bir gerekçe ileri sürecek durumları da söz konusu olmamıştır. Ancak siyasi hayat devam etmektedir. Oturmuş genel kabul görmüş, kadroları olan, iktidar deneyimleri, muhalefet deneyimleri bulunan siyasi partiler demokrasinin akan nehirleridir. Bu akan nehirleri çaya dereye çevirerek, küçültmenin, zafiyete uğratmanın gereği yoktur. Burada önemli olan siyasi partileri yani demokrasinin nehirlerini daha güçlü kılabilecek debiyi yükseltmekte yarar vardır. Bize de düşen görev bu olmalıdır. Ahmet Davutoğlu bey ne yapacak. 103 tane parti var. 104 olayım diyorsa yolu açık olsun.

MHP Genel Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti.