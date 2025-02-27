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        Haberler Gündem Politika MHP'li Özdemir'den, Bahçeli'nin Fatih Erbakan ile telefonda görüşme talebine ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        MHP'li Özdemir'den, Bahçeli'nin Fatih Erbakan ile telefonda görüşme talebine ilişkin açıklama

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Necmettin Erbakan beyefendinin vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:34
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        Bahçeli'nin Fatih Erbakan ile telefonda görüşme talebine ilişkin açıklama
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        Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

        "Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan beyefendinin vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır. Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan beyefendiye bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz."

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