MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım suçlamalarıyla dava açılan eski MİT mensubu Enver Altaylı üzerinden MHP'ye sistemli saldırılar yapıldığını belirtti.

"BASİT BİR İP CAMPAZLIĞI"

"Partimizde hiçbir değeri olmayan bir isim üzerinden MHP'yi FETÖ'cülerin merkezi olarak göstermek basit bir ip cambazlığıdır." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Cezaevindeki bu FETÖ'cüye kimin maddi destek sağladığı ortadadır. Kapalı devre ve derin akrabalık ilişkileri açıktır. FETÖ tutuklusu ve yabancı devletlerin gönüllü ajanı olan bu vatan haininin teröristbaşı Gülen'e yazdığı mektuptaki ifadelerden neden bahsetmemektedirler? Mektubunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e danışman olması için tavsiyede bulunan teröristbaşı Gülen'e teşekkür ettiğine, Devlet Bahçeli'nin bunu engellediğini söylemesine neden değinmemektedirler?"