Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, infaz düzenlemesinin son maddesi görüşülürken TBMM'ye geldi.

MASKESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli'nin TBMM çalışmalarına katılmak üzere Meclis genel kurul salonuna girerken koronavirüs salgınına karşı diğer milletvekilleri gibi maske takması dikkatleri çekti.

MECLİS'E GİRİŞTE ALKIŞLANDI

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM Genel Kurulu'na girerken MHP ve AK Parti milletvekilleri tarafından alkışlandığı görüldü. Bahçeli de milletvekillerini selamladı ve oyunu kullandı.

OYLAMAYA KATILDI

Cumhur İttifakı ortağı MHP, teklif üzerinde AK Parti ile birlikte çalıştı. TBMM'den geçmesi beklenen yasa için Bahçeli de Genel Kurul'daki oylamaya katıldı.

OTURDUĞU SIRA BOŞ BIRAKILDI

Oyunu kullanan Bahçeli'nin TBMM Genel Kurulu'nda sosyal mesafe gereği tokalaşmaması dikkat çekti ve MHP Lideri'nin oturduğu sıra boş bırakıldı.

İNFAZ DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.