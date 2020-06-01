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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Bahçeli, parti teşkilatlarına bir genelge gönderdi.

Türkiye'nin 1 Haziran 2020 itibarıyla "yeni normal" ismiyle takdim ve tarifi yapılan bir döneme girdiğini hatırlatan Bahçeli, gelişmelerin umut ve memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Bahçeli, tüm dünyanın virüsün baskı ve kuşatmasına maruz kaldığını, insan ve toplum sağlığını güvenceye alma ve hastalığın yayılım hızını frenleme amacıyla beşeri ilişkiler, ticari ve ekonomik irtibatlar ile ülkeler arası diyalogların askıya alındığını anımsattı.

2019 yılında 18,6 trilyon dolar düzeyindeki küresel ticaret hacminin bu yıl içinde yüzde 15 ile yüzde 32 arasında daralacağının tahmin edildiğine işaret eden Bahçeli, bununla bağlantılı ekonomik büyüme oranlarında küçülme öngörülerinin, yaşananların özeti olduğunu ifade etti.

Bahçeli, Avrupa Birliği'nde kısa çalışma ödeneğinden istifade eden çalışan sayısının 50 milyon düzeyinde olması ve Hindistan'da 140 milyon insanın işini kaybetmesinin "küresel tsunami"nin boyutunu göstermesi bakımından sarsıcı olduğunu kaydetti.

"ABD KENDİ İNSANLARI ELİYLE ZOR DURUMA DÜŞMÜŞTÜR"

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine ilişkin Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'li bir polis memurunun sırf derisinin renginden dolayı bir insanı boğarak öldürmesi bu ülkede dehşet ve şiddet olaylarının perdesini kaldırmıştır. Malum ırkçı cinayet sosyal ve ekonomik tepkilerle birleşip ABD'nin 16 eyaletiyle 25 şehrine sirayet etmesi, bir isyan ve itiraz dalgasının günbegün büyüyerek okyanusun karşı kıyısına hakimiyet kurması hakikaten ibretlik sahnelere vesile olmuştur. ABD ilk kez kendi coğrafyasında, kendi insanları eliyle zor duruma düşmüştür.

İş yerleri ateşe verilmiş, caddeler savaş alanına dönmüş, Beyaz Saray korumaya alınmış, şiddet eylemleriyle yağma ve talan, huzur ortamını mahvetmiştir. Bunun sonucunda ordu sokağa inmiştir. Biz hiçbir ülkenin güdümlü ve kontrollü kaos çemberine alınmasını hoş görmeyiz, bunu da arzulamayız."

Genel Başkan Bahçeli, ABD'de sağduyunun ve sükunetin ağır basması, uzlaşmanın öne çıkması ve barış havasının egemen olmasını dilediklerini belirterek, "Ancak ABD’nin samimi ve dürüst bir muhasebeye, karanlık sicilini aklayacak, temize çıkaracak, hatta insanlığa bir özrü çok görmeyecek dirayete fazlasıyla ihtiyacı olduğu da inkar ve ihmal edilemez bir gerçektir. On yıllar boyunca farklı coğrafyalar üzerinde kanlı oyunlar kurup kaos ihraç eden, bilhassa Orta Doğu'da zulmü ve zorbalığı politik bir argüman olarak kullanan bu ülke geçmişini dikkatle gözden geçirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE YARDIM BEKLEYEN HER ÜLKEYE DE ELİNİ UZATMIŞTIR"

Kovid-19 salgını süresince Türkiye'nin ABD başta olmak üzere 60’a yakın ülkeye tıbbi malzeme ve maske yardımı göndermesinin insani ve vicdani dayanışmanın iftihar edilecek numunesi olduğunu ifade eden Bahçeli, tüm ülkelerin içine kapandığı bir dönemde Türkiye'nin ileri çıktığına, atılgan ve aktif bir siyaset takip ederek kendi adından onurla bahsettirdiğini belirtti.

Türk milletinin hiçbir ülkenin iç kargaşa ve karmaşasına bel bağlayarak bundan siyasi, diplomatik ve ekonomik güç devşirmeye teşebbüs ve tenezzül etmediğine dikkati çeken Bahçeli, "Soylu davranışın icap ve iradesi vardır, bunu da Türk milleti aynısıyla tatbik etmiştir. Türkiye karamsarlığı alt ederken, yardım bekleyen her ülkeye de elini uzatmıştır.

Salgın günleri Türkiye’nin merhametli tavrını, müşfik tarzını, müstesna vasfını bir kez daha göstermiş, bir başka ifadeyle pekiştirip tescillemiştir. İnsan hakları sözcülüğü yapan, medeniyet ve demokrasi ahkamı kesen ülkelerin ne hallere düştükleri, nasıl acıklı ve acul durumlara sürüklendikleri vicdan sahibi herkesin bildiği bir husustur." açıklamasında bulundu.

"Türkiye, Kovid-19 salgınından mütevellit çok boyutlu krizi başarı ve basiretle yönetmiştir." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bunu hazmedemeyenler ise mümtaz gelişmelere utanmadan kulp takmışlardır. Zorlu süreçte, özellikle sağlık, kamu düzeni ve ekonomi cephesinde hiçbir gevşeme ve gecikmeye müsaade edilmemiş, imrenilecek stratejilerle temin edilmiş yüksek mücadele akıl ve sabırla yürütülmüştür. Tarımsal üretim, doğrudan destek, imalat sanayi, tedarik ve dağıtım zincirleri vasıtasıyla halkımızın ve ekonominin ihtiyaçları karşılanmıştır. Çok şükür Kovid-19 salgını engellenmiş, inişe geçmiştir.

Felaketin dizginlenmesi için devlet-millet dayanışması hayranlık uyandırmış, özlemle beklenen milli birlik ve beraberlik duygusu kuvvetle uyanışa geçmiştir.

Bugünden sonra salgın günlerinin telafisi en iyi şekilde sağlanacaktır. Hayatın normalleşmesiyle birlikte milletimizin gıda, sağlık ve moral ihtiyaçları sürekli tahkim ve takviye edilecektir.

Kaldı ki beklentimiz ve ümidimiz öncelikle bu şekildedir."

Bahçeli, "Sağlık alt yapısının güçlü oluşu, bu zamana kadar yapılan yatırımların isabet derecesi, sağlık personelimizin fedakar ve kahramanca çalışması, güvenlik güçlerimizin takdir ve tebrik edilecek gayretleri, hükümetin milli ve müessir duruşu, milletimizin eşsiz destek ve duası salgının kontrol altına alınmasında başlıca faktörlerdir." bilgisini paylaştı.

"TÜRKİYE BATSA BUNLAR HAVALARA UÇACAKLAR"

Devlet Bahçeli, Kovid-19 salgınının yayılıp Türkiye'yi zaafa uğratmasını hayal edenlerin varlığının da esef ve endişe verici seviyelere ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şehir hastanelerinin nasıl yapıldığını sorgulayan, ekonomiyle ilgili konularda yalan yanlış ithamlarda bulunan, yapılanı yıkmak için bahaneler imal eden icazetli ve ipotekli siyasetçilerin bir kaşık suda fırtına koparma telaşları köksüzlüklerinin ispatı olmuştur. Türkiye batsa, milletimiz buhrana düşse bunlar havalara uçacaklardır. Vaka ve vefat sayısı denetim sınırlarından taşsa bunların göz pınarlarından sevinç yaşları dökülecektir.

CHP, Kovid-19 salgını döneminde ahlak, haysiyet ve mensubiyet imtihanından çıkamamış ve sınıfta kalmıştır.

Çirkef dedikodularıyla, aslı astarı olmayan çirkin beyanlarıyla, hükümeti kötü gösteriyim derken Türkiye'ye kast etmesiyle gerçek niyet ve hedefini tekraren deşifre etmiştir. CHP-HDP-İP küfran-ı nimet içinde ülkemizin karşı kutbunda buluşmuşlar, FETÖ-PKK'ya el sallayıp devamlı kur yapmışlardır.

Hatta Türkiye'nin salgına yenilmesini, bundan siyasi ikbal çıkarmayı içten içe dileyecek kadar siyaseten parçalanma yaşamışlardır. Türk milleti her şeyin farkındadır. Üstelik fazilet ve ferasetiyle karanlık senaryoları yırtıp atmıştır."

"CHP ve zilletin diğer ortakları baltayı taşa vurmuşlardır." ifadesini kullanan Bahçeli, "Hastalıkta iktidar arayan, sokak aralarında gelecek planlaması yapan, demokrasiye, tarihsel ve milli haklara sırt çeviren bu zelil siyaset devşirmelerinin milletimiz nezdindeki itibarları artık sıfırlamıştır. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muazzam imkan ve iradesiyle devasa bir sorunu geride bırakmak üzere olan ülkemiz, yeni hükümet sisteminin kökleşip güçlenmesiyle kronik bütün meselelerini de zaman içinde çözecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Bahçeli, "yeni normal" sürecinde, partilerinin siyasi ilkeleri ve savunduğu milli değerlerinin daha önem kazanacağını vurguladı.

Vatandaşların temizliğe özen göstermeleri, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumalarının hastalığın muhtemel ikinci dalgasının önüne geçeceğini aktaran Bahçeli, parti teşkilatlarından önlemlere riayet ve dikkat etmelerini istedi.

"SOSYAL MEDYA ALANINDA YASAL DÜZENLEMELER MECBURİ"

Bahçeli, erken seçim söylentilerine dair şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye'yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgahtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur. Erken seçime ihtiyaç olmadığı gibi bununla ilgili dolambaçlı yollardan zorlama yapanlar demokrasi ve millet muhalifi çevrelerden başkası değildir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün teşkilatlarıyla zamanında yapılacak bir seçim için siyasi çalışmalarını sabırla icra edecektir. Herkesin buna muvafık davranması şarttır."

Son zamanlarda sosyal medyadan kışkırtıcı söylemlerin, iffet yoksunu iftiraların yaygınlaştığını vurglayan Bahçeli şöyle devam etti:

"Twitter, Facebook başta olmak üzere, sosyal medyadan partimize, parti yöneticilerimize ve dava arkadaşlarımıza yönelik saldırı ve tahriklerin çoğalması gözlerden kaçmamaktadır. Sosyal medya alanında yasal bir düzenleme artık mecburi bir hal almıştır. Haysiyet ve itibar suikastı yapan, yalan ve sapkın haber yayan hesaplar yakından takip edilip mutlaka hukuken gereği ikmal edilecektir. Hiçbir iftiraya boyun eğilmeyecek, bunları paylaşan, nifak çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir.

Sosyal medyanın doğru, temiz ve nezih kullanımına bağlı kalmayanlar bunun sonuçlarına katlanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı’na yürekten bağlıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için samimi mücadelesini önümüzdeki yıllarda da yapacaktır.

Bütün teşkilatlarımız mahallerinde Cumhur İttifakı’nın ruhuna, yeni hükümet sisteminin doğasına müzahir hareket etmekle mükelleftir. Siyasette ağız birliği önemli ve öncelikli bir hedeftir. Herhangi bir konuda parti politikası tezahür etmeden görüş bildirmek, kanaat paylaşmak sakıncalıdır, sakattır, parti disipliniyle terstir. Herkes teşekkül etmiş parti politikalarına bağlı kalacaktır. Bunun dışında herhangi söz ve açıklamalara tevessül edilmeyecektir. Partimize yönelik suçlamalar derhal ve gecikmeksizin cevaplandırılacaktır."

Milli birlik ve beraberliği bozacak, sekteye uğratacak, sorgulatacak, zayıflatacak hiçbir girişime, hiçbir fitne fesada izin vermeyeceklerini belirten Bahçeli, "Gelecek bugünlerden çok daha muazzez ve muteber olacaktır. Bu vesileyle son günlerde şehit olan asker ve polislerimize, Kovid-19’dan dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda tedavi gören bütün kardeşlerimize şifalar niyaz ediyorum. Allah her türlü kaza ve beladan milletimizi korusun diyorum." ifadelerini kullandı.