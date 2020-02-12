Süper Lig'de kritik maçların oynanacağı 22. haftanın hakemleri belli olurken Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar dikkat çekti. 21. haftanın en çok konuşulan maçı olan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk bu hafta görev almazken aynı mücadelenin VAR hakemi Serkan Tokat'a da bu hafta maç verilmedi. İki hakemin maçın ardından MHK tarafından çağrılıp özel görüşme yapıldığı konuşuluyordu.

GÖÇEK'E DE MAÇ YOK, ÖZKAHYA'YA 'VAR'

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi olan Hüseyin Göçek de bu hafta maç almayan isimlerden oldu. Sivasspor - Başakşehir maçında kararları çok tartışılan Halis Özkahya ise Denizlispor - Kayserispor karşılaşmasında VAR hakemi olarak atandı.

PALABIYIK DA 'VAR'LA DÖNDÜ

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık ise bir hafta dinlendirilmenin ardından geri döndü. Palabıyık, bugün Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki kupa maçında VAR hakemi olacak. Pazartesi günü ise Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçını yönetecek.