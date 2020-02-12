22. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

TFF 1. LİG'DE DE HAKEMLER AÇIKLANDI

TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

19.00 Altınordu-Osmanlıspor: Murat Erdoğan

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor: Burak Şeker

16 Şubat Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Altay: Onur Özütoprak

16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor: Kadir Sağlam

16.30 Bursaspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan

17 Şubat Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yasin Kol