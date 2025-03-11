MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, HT Spor'da!

HT Spor gündem belirleyen röportajlarına bir yenisini daha ekliyor... Türk futbolundaki hakem tartışmaları her geçen gün büyürken son dönemin en çok konuşulan isimlerden Ferhat Gündoğdu gündemdeki konulara HT Spor'da açıklık getirecek.

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Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'ndan neden ayrıldı? Neden geri döndü? Yapı tartışmalarına nasıl bakıyor? Türk hakemliğinin gidişatını nasıl görüyor? Yabancı VAR ve orta hakemle ilgili düşüncesi ne?

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk soracak, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yanıtlayacak. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu özel röportajı 12 Mart Çarşamba HT Spor'da!