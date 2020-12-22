Satışa çıkarıldı 0:00 / 0:00

James Bond'un yapımcısı MGM satışa çıkarıldı. Daha önce birçok kez iflas ettiği yönünde haberlerle gündeme gelen değeri yaklaşık 5.5 milyar dolan olan MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) uygun bir alıcının çıkması halinde satış işlemlerine hemen başlanacak

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Kurulduğu 1924'te günümüze kadar Hollywood'a yön veren stüdyolardan biri olan MGM(Metro-Goldwyn-Mayer), satışa çıkarıldı. Uygun bir alıcının bulunması halinde satış işlemlerine hemen başlanacak.

TheWallStreetJournal'ın haberine göre, MGM stüdyonun ana firması MGM Holding, kendi satışı adına resmi süreci başlatarak iki bankaya uygun bir alıcı bulunmasına dair istekte bulundu.

Zor günler geçiren MGM'in satışı için yakın geçmişte birçok kez daha harekete geçilmiş fakat alıcıların istenen miktarlara çıkmaması sebebiyle satışlar gerçekleşmemişti.

JamesBond serisinin yeni filmi 'No Time to Die'ın gösteriminin pandemi nedeniyle iki kez ertelenmesi MGM'nin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazı daha da kötü hale getirdi.