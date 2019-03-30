90’lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke’nin 3 üyesinden biri olan Aynur Kanbur, İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya Mahallesinde 24 Mart 2016 akşamı saat 20.00 sıralarında evinin kapısında öldürüldü. Aradan geçen 3 yıla rağmen sırrı çözülemeyen esrarengiz cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Katile götürecek sırrın Kanbur'un cep telefonunda olduğu düşünülüyor. Söz konusu telefon daha önce cinayetin ardından TÜBİTAK’a gönderilmiş ancak açılamamıştı. Savcılık geri gönderilen cep telefonun tekrar incelenmesi için harekete geçti. Cinayetin aydınlatılmasında önemli bir rol oynayacağı düşünülen Kanbur’un cep telefonu açılıp incelenmesi için ikinci kez TÜBİTAK’a gönderildi.

OLAYDAN SONRA KAMERA TAKTILAR

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'na konuşan Kanbur’un ablası Dilek Kıymış, cep telefonun halen çözülemediğini belirterek, "Büyük bir kurumumuz bunu açamadı. Halen açılmasını bekliyoruz ikinci bir sefer daha gitti" dedi. Kardeşine 8 kurşun ateş edildiğini hatırlatan abla Dilek Kıymış, "Onu vuran şahıs 3 senedir hayatını yaşıyor. Koskoca aile bitkisel hayata girdik. Biz müebbet yedik. Kederden üzüntüden gamdan müebbet yedik, hayat neşemizi kaybettik. Bunun bir an bulunmasını istiyorum" dedi. Apartmanın olaydan sonra güvenlik kamerası taktığını söyleyen Kıymış, "Binada daha önceden kamera yoktu. Maalesef komşulardan çok şikayetçiyim. Bu Aynur’un fikriydi. koyduralım yapalım diye. Kardeşim öldükten sonra bunu taktılar maalesef. Maalesef diyorum üzüntüyle" diye konuştu.

Polis olaydan sonra katil zanlısının güvenlik kamera görüntülerine ulaşmıştı. Görüntülerden yola çıkan polis, katil zanlısının adım adım yol haritasını çıkartarak soruşturma dosyasına koydu. Yol haritasına göre katil zanlısı Mecidiyeköy Metrobüs durağından olay yerine bin 400 metre yürüdü. Cinayeti işledikten sonra 3 bin 600 metre daha yürüyerek Beşiktaş’a kaçtı. Toplam 7 bin adım attı.Polis olayla ilgili çalışmalarını yaparken, katil zanlısı ile ilgili yeni bir boyut ortaya çıktı. Görüntülerde şapka taktığı görülen katil zanlısının tetikçi ve yabancı uyruklu olma ihtimali üzerinde duruluyor. 30 yıl cinayet ekiplerinde yer alan emekli polis memuru Mustafa Bayram, katilin profilini değerlendirdi. Bayram katil zanlısının tetikçi olabileceğini belirterek, "Yüzünü kapatacak şekilde kafasına bere taksa dikkat çeker. Ama şapka takınca dikkat çekmiyor. Şapkayı da kameralara takılmamak için takmış. Daha önce işlenen Çeçen cinayetlerine baktığımızda olayı gerçekleştiren yabancı tetikçiler hep bu tür şapka takmıştır. Bu tetikçide yabancı olabilir" dedi.Bir kadına 8 kurşun ateş edilmesi, sıradan bir olay olmadığını belirten Bayram, "Bir bayana 8 tane kurşun sıkılıyor. Yani bu çok sık rastlanan cinayet türü değil. Şimdi bayanlar namus cinayetleri, enses, töre cinayetlerine kurban giderler. Maktule azıcık incelendiğinde bu tür cinayetlere kurban gidecek bir yaşantısının olmadığı, gayet modern bir yaşantısı olan bir bayan olduğu görülüyor" diye konuştu.

Katilin ortaya çıkan yol haritasına göre, keşif yaptığı da belirtiliyor. Yaya yolu yerine araçların katettiği yolu kullandığı dikkat çekilen zanlının daha önce apartmana bile girdiği iddia ediliyor. Cinayet uzmanı Bayram, zanlının yolu bildiğine dikkat çekerek, "Muhtemelen daha önce keşif yapmış. Çünkü hangi apartmana hangi daireye gideceğini biliyor. Muhtemelen daha önceden apartmana da girip keşif yapmış olabilir" şeklinde konuştu.Cinayetle ilgili şimdiye kadar 90 kişinin ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalarda şüphelinin eşkalini uyan bir şüpheli belirlendi. 2 yıl önce gözaltına alınan şüpheli kişinin ifadesi alındı. Yeterli delil bulunamadığı için şüpheli savcılığa çıkmadan serbest bırakılmıştı.