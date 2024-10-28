Bölgede defineci faaliyeti de görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Beksaç, "Maalesef Trakya'nın hemen her tarafında olduğu gibi bu mezarlıklarda da önemli bir defineci faaliyeti var. Bunlar İslami mezarlıklar. İslami mezarlıklarda hiçbir şey bulunamayacağı bir gerçek. Hatta burada 2004 sürecinde kırık Osmanlıca mezar taş parçaları bile bulmuştum. Bunlar kırılarak yok edilmişti. Bunların ne amaçla kırıldığına dair hala kafamda şüpheler var. Definecilere çağrım, böyle ata yadigarını yok etmeyin, buralarda hiçbir şey bulamazsınız, yok. Bunlar İslami mezarlıklar. Kaldı ki Hıristiyan mezarlıklarında da bir şey bulamazsınız. Bunlar yeni mezarlıklar, boşuna tahribat yapıyorsunuz. Zaten unutulmuşluklar içerisinde kalan bir yer, yok etmeyin. Trakya'daki atalarımızdan bize kalan yadigarların başında geliyor bu kabristanlar. Hepsi aynı şekilde kaderine terk edilmiş, bırakılmış, defineci faaliyetine açık kalmış yerler olarak karşımıza çıkıyor, bunların bir an önce korunması lazım" diye konuştu.