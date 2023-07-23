Mezarının son hali sevenlerini üzmüştü! Billur Kalkavan'ın sevgilisi tepkilere isyan etti!
Ünlü camiasının sevilen isimlerinden Billur Kalkavan, 15 Ekim 2022'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri nedeniyle yaşamını kaybetmişti. Kalkavan, 17 Ekim'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti. Billur Kalkavan'ın vefatından dokuz ay sonra sosyal medyada bakımsız mezarı gündem oldu. Tepkilere sevgilisinden açıklama geldi.
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Akciğer kanseri ile savaşan ünlü isim Billur Kalkavan, 15 Ekim 2022'de sabaha karşı 3.45'te hayatını kaybetmişti. Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar sebebiyle 59 yaşında yaşamını kaybetmişti. Sevilen isim Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.
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Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın vefatından 9 ay sonra mezarlığının hali sosyal medyada gündem oldu. Çiçeklerin donatıldığı mezarın kırık olduğu ve üzerinin oldukça kuru olduğu görüldü. Bakımsız mezara sosyal medya kullanıcılarından eleştirilerin gelmesi sebebiyle, Kalkavan'ın sevgilisi açıklama yaptı.
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Buğra Bahadırlı, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bana büyük haksızlık yapılıyor. Bilip - bilmeden eleştiriyorlar. Hakaret edenler bile oldu. Kişilik haklarıma saldırıdan dolayı hepsi hakkında hukuksal hakkımı kullanacağım. Ben Billur'un resmi eşi değilim. Bu yüzden mezar yapımında benim hukuksal hakkım yok. Mezar, bir aile mezarı. Billur'un ailesinden kişiler de orada yatıyor. Kırık olan mezar taşı, eski. Yeni değil...
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Bahadırlı açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Hukuksal hakkım yok ama elbette ailesiyle görüşüp yeni mezar taşı için ortak karar aldık. Siparişini de bayramdan önce verdik. Bu işler iki günde olmuyor. İzin alma süreci, yenisinin yapılma aşaması belli bir zamanı alıyor. Tadilattan geçeceği için kurumuş çiçeklerin yerine yenisini de ekmedik. Durum, bundan ibaret. Kimse benim Billur'a karşı olan sevgimi, onun anısına olan saygımı sorgulamasın."
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İşte Billur Kalkavan'ın mezarı...
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