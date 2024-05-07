Meyra isminin anlamı nedir? Meyra ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Meyra isminin analizi

Meyra ismi de kız çocuklarına koyulan isimlerden biridir. Ülkemizde kullanımı çok yaygın olmasa da pek çok kişinin beğendiği ve araştırdığı isimler arasında yer almaktadır. Birçok anne ve baba adayı ismin anlamını merak etmektedir. Meyra isminin anlamı, Meyra ne demek, Meyra Kuran’da geçiyor mu, Meyra isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Meyra İsminin Anlamı

İsim koyarken ebeveynler tarafından belirlenen farklı kıstaslar göze çarpar. Kimi ebeveynler kulağa hoş gelmesine dikkat eder kimileri farklı kökenli isimler araştırır. Ancak ne olursa olsun en önemli detay ismin anlamıdır. İsmin güzel anlamlara sahip olması beklenir. Kötü anlamlar taşıyan isimler tercih edilmez. Ya da ismin caiz olup olmadığı araştırılır. Günümüzde yaygınlaşan internet sayesinde isim anlamlarına ulaşım kolaylaşmıştır. Meyra ismi de kız çocuklarına koyulan bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Meyra ismini çocuğuna koymayı düşünen anne ve baba adayları tarafından ismin anlamı araştırılmaktadır. Meyra ismi birden fazla anlama sahip bir isimdir. TDK’da yer alan bilgilere göre, Meyra isminin anlamları şunlardır:

Güzelliği ve aklıyla çevresini aydınlatan kimse.

Işıltı.

Parıldayan ışık.

Meyra Ne Demek?

İsimler anlamlarıyla bir bütün oluşturmaktadır. Öyle ki isimlerin karakter üzerinde bir gücü olduğu rivayet edilir. Bu sebeple de isim koyma süreci titizlikle takip edilir. Anne ve baba adayları çocukları için en güzel ve anlamlı ismi bulmak için araştırma yapar. İsim seçerken dinen uygun olup olmadığına da dikkat edilir. Seçim sürecini belirleyen pek çok kıstas vardır. İsmin kulağa hoş gelmesine, kolay telaffuzlu olmasına ve anlamına önem verilir. Meyra ismi de henüz popülerleşmeye başlayan, çok kullanılmayan bir isimdir. Dolayısıyla bu ismin anlamı merak edilmektedir. Meyra ismi; güzelliği ve aklıyla çevresini aydınlatan kimse, ışıltı ve parıldayan ışık anlamlarına gelmektedir.