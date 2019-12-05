05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Günümüzde mevsim değişiklikleri sırasında günlerin kısalmasıyla sonbahar ve kış mevsimlerinde sık görülen ruhsal bozukluklardır. Günlerin uzamasıyla beraber kış mevsiminin bitimine doğru bu depresyon belirtileri de ortadan kalkmaya başlamaktadır. Fakat ilkbahar ve yaz mevsimlerinde de oluşabilen tipleri de bulunmaktadır.
Toplum içerisinde bu depresyon türünün görüldüğü yerler ekvatora uzak kısımlardır. Bölgenin ekvatora olan uzaklığı arttıkça bu belirtilerde çoğalmaktadır. Depresif hastalık yaşayan kişilerde mevsimsel depresyonunun da görülme olasılığı görülmektedir. Bunun dışında kişi de bulunan klinik depresyon ve bipolar bozukluklar mevsimsel depresyonun etkileriyle daha fazla artabilmektedir.
Uzmanların yaptığı araştırmalara göre; mevsimsel depresyonun günlerin kısalmasıyla tetiklendiğini düşünmektedirler. İnsan beyninde salgılanan serotonin ve melatonin seviyesi mevsimlerin değişmesiyle değişiklik göstermektedir. Bu durumda kişinin enerjisi ve ruh halinde değişiklik olmasına neden olmaktadır. Sonbahar ve kış aylarında bu seviyelerin düşmesi depresyonu su yüzüne çıkarmaktadır.
Mevsimsel Depresyonun Sonbahar ve Kış Aylarında Belirtileri;
İlkbahar ve yaz mevsimlerinde görülen depresyon belirtileri ise;
Bu depresyon halinin oluşmasındaki etkinin mevsimlerle ilgili olup olmadığını anlamak için doktorunuz ona uygun şekilde sorular sorar ve nedenlerini anlamaya çalışır. Sonrasında bu halin fiziksel bir sıkıntıdan kaynaklanıp, kaynaklanmadığını anlamak için fiziksel muayene yapar. Mevsimsel depresyonun tanısının konması zor olabilmektedir. Sebebi ise; diğer depresyon çeşitleriyle aynı bazı belirtiler göstermektedir. Bu yüzden doktorunuz mevsimsel olduğunu anlamak için şu kriterleri göz önünde bulundurmaktadır. Bunlar;
Tedavisi ise doktorunuzun önerisiyle üç şekilde yapılabilmektedir. Bunlar;
Anlatılan belirtiler siz de mevsimsel olarak görülmekteyse doktorunuza başvurmanızda fayda olacaktır.
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