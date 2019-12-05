Günümüzde mevsim değişiklikleri sırasında günlerin kısalmasıyla sonbahar ve kış mevsimlerinde sık görülen ruhsal bozukluklardır. Günlerin uzamasıyla beraber kış mevsiminin bitimine doğru bu depresyon belirtileri de ortadan kalkmaya başlamaktadır. Fakat ilkbahar ve yaz mevsimlerinde de oluşabilen tipleri de bulunmaktadır.

Toplum içerisinde bu depresyon türünün görüldüğü yerler ekvatora uzak kısımlardır. Bölgenin ekvatora olan uzaklığı arttıkça bu belirtilerde çoğalmaktadır. Depresif hastalık yaşayan kişilerde mevsimsel depresyonunun da görülme olasılığı görülmektedir. Bunun dışında kişi de bulunan klinik depresyon ve bipolar bozukluklar mevsimsel depresyonun etkileriyle daha fazla artabilmektedir.

Uzmanların yaptığı araştırmalara göre; mevsimsel depresyonun günlerin kısalmasıyla tetiklendiğini düşünmektedirler. İnsan beyninde salgılanan serotonin ve melatonin seviyesi mevsimlerin değişmesiyle değişiklik göstermektedir. Bu durumda kişinin enerjisi ve ruh halinde değişiklik olmasına neden olmaktadır. Sonbahar ve kış aylarında bu seviyelerin düşmesi depresyonu su yüzüne çıkarmaktadır.

Mevsimsel Depresyonun Sonbahar ve Kış Aylarında Belirtileri;

Ankisiyete bozuklukları,

Ağlama krizleri,

Üzüntülü ve asabi olma hali,

Kolların ağırlaştığı hissi ve kıpırdamak istememe,

Sosyal hayattan uzaklaşıp kendini eve kapatma,

Sürekli uyuma isteği,

Yapılan şeylerden zevk almama,

İştahsızlık ve yeme alışkanlıklarında değişiklik,

Kilo alıp verme de düzensizlikler,

Konsantrasyonda bozukluk,

Cinsel isteksizliktir.

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde görülen depresyon belirtileri ise;

Uyku düzensizliği,

Asabiyet,

Ankisiyete bozukluğu,

Aşırı kilo kayıpları,

İştahsızlık hali,

Cinsel dürtülerde oluşan artışlar görülebilmektedir.

Bu depresyon halinin oluşmasındaki etkinin mevsimlerle ilgili olup olmadığını anlamak için doktorunuz ona uygun şekilde sorular sorar ve nedenlerini anlamaya çalışır. Sonrasında bu halin fiziksel bir sıkıntıdan kaynaklanıp, kaynaklanmadığını anlamak için fiziksel muayene yapar. Mevsimsel depresyonun tanısının konması zor olabilmektedir. Sebebi ise; diğer depresyon çeşitleriyle aynı bazı belirtiler göstermektedir. Bu yüzden doktorunuz mevsimsel olduğunu anlamak için şu kriterleri göz önünde bulundurmaktadır. Bunlar;

En az iki yıl boyunca görülen belirtileri yine aynı şekilde yaşanmasına dikkat etmesi,

Yaşanılan depresyonlu dönemin ardından depresyon yaşanmayan dönemlerin yaşanmaya başlaması,

Davranışlarınızda ve ruh halinizde oluşan değişiklikleri açıklayacak başka bir neden bulunamaması kesin teşhisin konulmasında etkilidir.

Tedavisi ise doktorunuzun önerisiyle üç şekilde yapılabilmektedir. Bunlar;

İlaç tedavisi ; belirtileri ağır olarak yaşayan kişilere büyük yarar sağlamaktadır. Kişinin içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumu, beyinde bulanan serotonin ve melatonin hormonunun salgılanmasını düzenleyerek olumlu sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. İlaçlarınızın etkili olması için en az bir hafta geçmesi gerekmektedir. Düzenli olarak kullanmanız hem sonuçları görmenizi hem de sizin kötü ruh halinden kurtulmanızı sağlayacaktır.

; belirtileri ağır olarak yaşayan kişilere büyük yarar sağlamaktadır. Kişinin içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumu, beyinde bulanan serotonin ve melatonin hormonunun salgılanmasını düzenleyerek olumlu sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. İlaçlarınızın etkili olması için en az bir hafta geçmesi gerekmektedir. Düzenli olarak kullanmanız hem sonuçları görmenizi hem de sizin kötü ruh halinden kurtulmanızı sağlayacaktır. Psikoterapi ; kişinin içerisinde bulunduğu kötü ruh hali, duyguların tanınmasına ve bu duyguları anlamasına olanak sağlamaktadır. Kişi doktoru ile konuşarak mevsimsel depresyonun etkileriyle ne şekilde başa çıkacağını öğrenmektedir.

; kişinin içerisinde bulunduğu kötü ruh hali, duyguların tanınmasına ve bu duyguları anlamasına olanak sağlamaktadır. Kişi doktoru ile konuşarak mevsimsel depresyonun etkileriyle ne şekilde başa çıkacağını öğrenmektedir. Işık terapisi; kış aylarında kişinin gün ışığını daha az almasıyla ortaya çıktığı düşünüldüğü için ışık miktarı arttırıldığında görülen semptomlar azalıyorsa bu tedavi yöntemi önerilmektedir.

Anlatılan belirtiler siz de mevsimsel olarak görülmekteyse doktorunuza başvurmanızda fayda olacaktır.