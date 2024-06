7. KARDİYOVASKÜLER KORUMA SAĞLAYABİLİR

Kardiyovasküler bozukluklar, kalp ile kan damarlarını etkiler ve dünya çapında başlıca ölüm nedenlerinden biridir. Bununla birlikte, potasyum içeriği sayesinde karadut, kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

Kaynak: International Journal of Molecular Sciences, Web MD, Eurasian Journal of Food Science and Technology