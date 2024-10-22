Mevsim geçişlerinin sağlık üzerindeki etkileri

Mevsim geçişleri, sıcaklık farkları, nem, güneş ışınları ve çevresel faktörler gibi birçok etken, sağlığımız üzerinde doğrudan veya dolaylı etkilere yol açabilir. Bu dönemlerde bağışıklık sisteminin zayıflaması, çeşitli mikroorganizma kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.