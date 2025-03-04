Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE şubatta aylık yüzde 2,33 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini yayımladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE şubatta aylık yüzde 2,33 arttı.

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Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,79, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,36 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 3,58, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,89 ve hizmette yüzde 3,7 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin şubatta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık

Genel TÜFE 2,33

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2,79

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2,36

Enerji 3,58Gıda ve alkolsüz içecekler 2,01

Enerji ve gıda dışı mallar 0,89

Hizmet 3,7