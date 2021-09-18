İstanbul'un Pendik ilçesinde Sülüntepe Mahallesi'nde, öğle saatlerinde komşular arasında düzenlenen mevlit yemeğine katılan vatandaşlardan birçoğu yemekten sonra rahatsızlandı.

Rahatsızlanan vatandaşlar, akşam saatlerinde çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.