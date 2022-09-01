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Mevlit Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? Mevlit kandili günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Mevlit kandilinin ne zaman idrak edileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam dini için çok büyük bir önem arz eden Mevlit Kandili için geri sayım başladı. Hz. Muhammed'in doğduğu gece olarak her yıl eda edilen Mevlid Kandili aynı zamanda rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Peki Mevlit Kandili ne zaman ve yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte haberimizin detayları...

01.09.2022 - 17:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Peygamberimiz Hz. Muhammed' in doğumu vesilesiyle Mevlid Kandili’nin denk geldiği hafta Mevlid-i Nebi yani kutlu doğum haftası haftası olarak kutlanıyor. İslam alemi için çok büyük önem taşıyan bugün için ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından Mevlit Kandili ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Mevlit Kandili 2022 hangi güne denk geliyor ve yapılması gerken ibadetler nelerdir? İşte haberimizin ayrıntıları...

  • MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

    Mevlid Kandili 2022 yılında 7 Ekim Cuma tarihinde idrak edilecek.

    Yılın son kandili olan Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğumu vesilesiyle Mevlid-i Nebi (Kutlu doğum haftası) rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.

  • MEVLİD KANDİLİ’NDE NE OLDU?

    Mevlid Kandili İslam peygamberi Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Bu güne Mevlid-i Nebi (Kutlu doğum haftası) adı da verilir. Mübarek gecede ibadetler ve dualar edilir. Peygamberin dünyaya gelişi nedeniyle bu gün Müslümanlar alemi için önemli bir gün olarak kabul edilir ve her yıl kutlanır.

  • MEVLİD KANDİLİ GECESİNDE NELER YAPILMALI?

    Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır.

    Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur. İşte, yapılacaklar:

  • 1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli

    2. Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

    3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

    4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir?” gibi konular başta olmak üzere, hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

    5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

    6. Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede (günahları terk etme) bulunulmalı.

    7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

    8. Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

    9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

    10. Kişi, kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine, hatta isim zikrederek dualar etmeli.

    11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmeli.

    12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip; sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

    13. O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

    14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilahi ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

    15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

    16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevi iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

    17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

    18. Hayattaki manevi büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

    19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

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