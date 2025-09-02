Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet takvimi ile 2025 Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?
Eylül ayına girilmesiyle birlikte yılın son kandili olan Mevlid Kandili tarihi araştırmaları yoğunlaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile 2025 Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak kabul edilen bu mübarek gece, hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. günü idrak ediliyor. Müslümanlar, en hayırlı gecelerden biri olan Mevlid Kandili gecesini dualar ve ibadetlerle geçirmeye hazırlanıyor. Peki, bu yıl Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi gün? İşte detaylar...
Mevlid Kandili tarihi 2025 Eylül ayına girilmesiyle birlikte gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak ediliyor. Bu mübarek gece, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak kabul ediliyor. Müslümanlar için büyük önem taşıyan bu özel gün, dualar ediliyor, namazlar kılınıyor ve çeşitli ibadetler yapılıyor. Bu sebeple İslam alemi ‘’2025 Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet dini günler takvimi ile Mevlid Kandili tarihi…
2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi ile Mevlid Kandili tarihi belli oldu.
Takvime göre, Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül Çarşamba gününe denk geliyor. Yani Mevlid Kandili, bu yıl 3 Eylül Çarşamba gününü 4 Eylül Perşembe gününe bağlayan gece idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Hazreti Muhammed'in (s.a.v) dünyaya teşrifi dolayısıyla Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sözlük anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.
Kelime anlamı doğum zamanı olan mevlid, Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır.
O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.
Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.
Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.
Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
