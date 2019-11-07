Mevlid Kandili'niz mübarek olsun... Kelime anlamıyla doğum zamanını ifade eden Mevlid, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi nitelemektedir. Tarih olarak kesinlik bildirilmese de Hz. Muhammed'in Rebiülevvel ayının on birinci gecesinde doğduğu bilinmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, bu sene Mevlid Kandili 8 Kasım 2019 Cuma günü yani yarın idrak edilecek. İşte bu özel günde sevdiklerinize gönderebielceğiniz en iyi Mevlid Kandilli mesajları...

KANDİL MESAJLARI - 2019

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.