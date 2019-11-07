07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mevlid Kandili'niz mübarek olsun... Kelime anlamıyla doğum zamanını ifade eden Mevlid, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi nitelemektedir. Tarih olarak kesinlik bildirilmese de Hz. Muhammed'in Rebiülevvel ayının on birinci gecesinde doğduğu bilinmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, bu sene Mevlid Kandili 8 Kasım 2019 Cuma günü yani yarın idrak edilecek. İşte bu özel günde sevdiklerinize gönderebielceğiniz en iyi Mevlid Kandilli mesajları...
KANDİL MESAJLARI - 2019
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
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