Yarın Mevlid Kandili kutlanacak. Mevlid Kandili'ne özel hutbe merak konusu oldu. Yarın cuma namazı ile beraber Mevlid Kandili heyecanı da yaşanacak. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hutbe yayınlandı mı?

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Mevlid Kandili hutbesi henüz yayınlanmadı. Anlık olarak aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

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Mevlid-i Nebi Haftası “Peygamberimiz ve Aile” temasıyla başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantısında medyanın ailede yaşanan olumsuzluklardaki etkiye dikkati çekerek, "Aile kurumunun zayıflamasında ve ailevi sorunların yaygınlaşmasında maalesef medyadaki özensiz yayınların önemli bir etkisinin olduğu açıktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hazreti Peygamberin doğumu münasebetiyle düzenlenen 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Ankara’da yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Başkan Erbaş, 8 Kasım 2019 Cuma gününün Hazreti Peygamberin doğumunun seneyi devriyesi olduğunu hatırlatarak, bu vesileyle Mevlid-i Nebi Haftası’nda Hazreti Peygamberi anma ve anlamaya yönelik birçok program gerçekleştireceklerini söyledi.

Hazreti Peygamberin sünneti saniyesini günümüz dünyasıyla buluşturmayı, onun rahmet mesajlarını zihin ve gönüllere ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Erbaş, “Milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o mukaddes sevgi ile birlik-beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlı tutmaktır. Onun öğrettiği insanî ve ahlâkî erdemleri söz, tutum ve davranışlarımızın mihveri kılmaktır” dedi.

2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftasının teması, “Peygamberimiz ve Aile”

Başkan Erbaş, Mevlid-i Nebinin Müslümanların zihin ve gönül dünyalarında çok güçlü ve köklü bir yere sahip olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Peygamberimizin şahsında insanlığın yeniden doğuşunu ve aydınlık bir geleceği ifade etmektedir. Zira cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu karanlık bir dönem; onun gelişi ve mücadelesiyle; ilmin, adaletin, merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür. Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar; onun peşinden giderek, kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır.”

2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası için “Peygamberimiz ve Aile” konusunu belirlediklerini belirten Başkan Erbaş, “Biliyoruz ki, Rabbimiz, bizlere aile olmayı emretmiş, vedûd ismi celilinden meveddet gibi katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir” ifadelerini kullandı.