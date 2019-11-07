07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yarın Mevlid Kandili kutlanacak. Mevlid Kandili'ne özel hutbe merak konusu oldu. Yarın cuma namazı ile beraber Mevlid Kandili heyecanı da yaşanacak. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hutbe yayınlandı mı?
DİYANET HUTBE SORGULAMA SAYFASI
Mevlid Kandili hutbesi henüz yayınlanmadı. Anlık olarak aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.
Mevlid-i Nebi Haftası “Peygamberimiz ve Aile” temasıyla başlıyor
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantısında medyanın ailede yaşanan olumsuzluklardaki etkiye dikkati çekerek, "Aile kurumunun zayıflamasında ve ailevi sorunların yaygınlaşmasında maalesef medyadaki özensiz yayınların önemli bir etkisinin olduğu açıktır" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hazreti Peygamberin doğumu münasebetiyle düzenlenen 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Ankara’da yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Başkan Erbaş, 8 Kasım 2019 Cuma gününün Hazreti Peygamberin doğumunun seneyi devriyesi olduğunu hatırlatarak, bu vesileyle Mevlid-i Nebi Haftası’nda Hazreti Peygamberi anma ve anlamaya yönelik birçok program gerçekleştireceklerini söyledi.
Hazreti Peygamberin sünneti saniyesini günümüz dünyasıyla buluşturmayı, onun rahmet mesajlarını zihin ve gönüllere ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Erbaş, “Milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o mukaddes sevgi ile birlik-beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlı tutmaktır. Onun öğrettiği insanî ve ahlâkî erdemleri söz, tutum ve davranışlarımızın mihveri kılmaktır” dedi.
2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftasının teması, “Peygamberimiz ve Aile”
Başkan Erbaş, Mevlid-i Nebinin Müslümanların zihin ve gönül dünyalarında çok güçlü ve köklü bir yere sahip olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
“Peygamberimizin şahsında insanlığın yeniden doğuşunu ve aydınlık bir geleceği ifade etmektedir. Zira cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu karanlık bir dönem; onun gelişi ve mücadelesiyle; ilmin, adaletin, merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür. Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar; onun peşinden giderek, kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır.”
2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası için “Peygamberimiz ve Aile” konusunu belirlediklerini belirten Başkan Erbaş, “Biliyoruz ki, Rabbimiz, bizlere aile olmayı emretmiş, vedûd ismi celilinden meveddet gibi katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!