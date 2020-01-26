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Mevduat faizleri son 3 yılın en düşük seviyesini gördü

Vadeli mevduat faizi 2019'un ikinci yarısından itibaren gerileyerek, geçen hafta yüzde 9.60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü

26.01.2020 - 11:07 | Güncelleme:
türk lirası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Temmuz 2019'dan bu yana politika faizini 1275 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 11.25'e düşürdü.

Geçen yılın haziran ayında yüzde 23'e yaklaşan vadeli mevduatın ortalama faizi, kademeli olarak düşerek yeni yılda yüzde 10'un altına geldi. 17 Ocak'ta vadeli mevduat ortalama faizi yüzde 9.60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü.

DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

1 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.21'e, 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 10.33'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.25'e, 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi de yüzde 9.65'e indi.

Analistler, enflasyon ve politika faizinde düşüşün gelecek aylarda devamı durumunda mevduat faizlerinde geri çekilmesinin süreceğini belirtti.

2019'dan bu yana bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şöyle:

 

1 aya kadar

3 aya kadar

6 aya kadar

1 yıla kadar

1 yıl ve üzeri

Toplam

04.01.2019

20,85

22,85

22,47

22,72

20,88

21,71

11.01.2019

20,75

22,38

21,68

21,62

20,25

21,41

18.01.2019

20,18

21,66

21,07

21,26

19,70

20,87

25.01.2019

19,97

21,45

20,46

21,19

18,47

20,61

01.02.2019

19,58

21,16

20,66

20,79

17,25

20,28

08.02.2019

19,40

21,13

20,07

19,78

18,16

20,17

15.02.2019

19,23

20,64

20,10

19,14

17,46

19,83

22.02.2019

19,23

20,68

19,74

20,43

17,57

19,88

01.03.2019

18,97

20,48

19,95

19,13

18,45

19,63

08.03.2019

18,72

20,62

19,26

20,10

17,83

19,43

15.03.2019

19,04

20,63

19,10

19,40

17,90

19,70

22.03.2019

19,11

20,45

19,13

19,83

17,67

19,62

29.03.2019

19,51

20,50

18,22

19,65

17,79

19,90

05.04.2019

19,20

20,78

18,77

18,55

16,78

19,81

12.04.2019

19,52

20,50

18,22

18,65

17,26

19,87

19.04.2019

20,60

21,97

20,48

21,22

18,46

21,14

26.04.2019

21,03

21,93

20,11

19,77

18,32

21,35

03.05.2019

21,07

22,32

21,02

19,05

21,81

21,55

10.05.2019

21,74

22,90

22,00

20,93

18,98

22,17

17.05.2019

22,05

22,87

20,67

21,63

18,99

22,34

24.05.2019

22,49

23,10

21,34

21,56

22,38

22,70

31.05.2019

22,42

23,28

20,53

24,08

18,67

22,72

07.06.2019

21,68

22,42

20,43

20,95

18,59

21,93

14.06.2019

22,27

23,86

21,36

22,69

20,51

22,93

21.06.2019

22,39

23,27

21,62

24,04

19,84

22,73

28.06.2019

22,34

23,55

23,37

22,73

18,77

22,89

05.07.2019

21,45

23,33

22,39

22,16

18,54

22,26

12.07.2019

21,39

22,60

21,47

21,92

18,07

21,85

19.07.2019

21,28

22,26

20,84

20,02

18,14

21,69

26.07.2019

19,53

20,85

19,58

19,41

16,50

20,09

02.08.2019

18,47

19,26

16,32

17,68

15,20

18,75

09.08.2019

18,09

18,70

17,85

15,85

14,07

18,31

16.08.2019

17,84

17,86

15,78

14,70

13,22

17,82

23.08.2019

17,21

17,97

15,91

15,26

14,27

17,52

30.08.2019

16,79

17,41

14,85

14,31

13,08

17,01

06.09.2019

16,14

17,31

15,58

15,38

14,53

16,63

13.09.2019

15,08

16,69

15,00

15,12

13,39

15,66

20.09.2019

14,65

14,91

13,33

13,89

12,91

14,71

27.09.2019

14,42

14,78

13,28

13,24

12,70

14,56

04.10.2019

13,63

14,19

11,83

12,91

12,23

13,83

11.10.2019

13,53

13,97

12,45

12,29

11,71

13,68

18.10.2019

13,44

14,04

11,31

12,29

13,04

13,63

25.10.2019

12,50

13,59

11,58

12,55

11,74

12,90

01.11.2019

11,95

12,74

11,14

11,40

10,90

12,25

08.11.2019

11,62

12,38

10,99

11,58

10,49

11,93

15.11.2019

11,41

12,24

9,95

11,48

10,44

11,73

22.11.2019

11,29

12,22

10,47

11,26

10,73

11,62

29.11.2019

11,12

11,75

11,02

11,14

10,36

11,35

06.12.2019

10,85

11,73

10,47

10,68

10,71

11,17

13.12.2019

10,30

11,47

10,65

10,87

10,94

10,77

20.12.2019

9,97

10,76

9,72

10,52

10,94

10,24

27.12.2019

9,83

10,53

10,17

10,11

10,77

10,10

03.01.2020

9,60

10,46

8,76

9,75

9,93

9,88

10.01.2020

9,48

10,33

9,49

10,27

9,46

9,81

17.01.2020

9,17

10,33

9,25

9,54

9,65

9,60

 

 

 

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