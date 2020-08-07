Döviz kurlarındaki ani yükselişin ardından Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) başkanlarının banka genel müdürleri ile yaptığı toplantının ardından Merkez Bankası'ndan da likiditeyi sıkıştıran önlemlerin gelmesi kredi faizlerinin yanı sıra mevduat faizlerinde de önemli yükselişlere sebep oldu. Merkez Bankası'nın politika faizini tarihi dip seviyelerden birisi olan yüzde 6.5'e çekmesinin ardından bankalar mevduat faizlerini yüzde 6.1'e kadar aşağı çekmişti. Bu nedenle vatandaşın başta dolar olmak üzere farklı yatırım araçlarını tercih ettiği ve bu yüzden döviz talebi oluştuğu eleştirileri yapılmaya başlanmıştı.
KAMU BANKALARINDA FAİZ YÜZDE 10
Dün yapılan toplantının andından özellikle konut kredisi faizleri yüzde 0,64'ten yüzde 8.7'ye yükseltilirken mevduat faizleri de ortalama yüzde 7 seviyesindeyken bugün özellikle büyük tutarlı mevduat yapmak isteyenler için yüzde 11 düzeyine kadar ulaştı. Daha küçük birikim sahiplerine de yüzde 9.5 ile yüzde 10.5 arasında faiz verilmeye başlandı. Kamu bankaları da mevduat faizlerini yüzde 7-8 seviyesinden yüzde 10'a yükseltti. Kamu bankalarında küçük birikim sahipleri şu anda yüzde 9 düzeyinde faiz elde edebiliyor.
100 BİN LİRANIN GETİRİSİ 298 LİRA ARTTI
Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte mevduat yapmak isteyen vatandaşların gelirleri de önemli oranda arttı. Banka mevduatlarında elde edilen faiz üzerinden vergi kesintisi (stopaj) yapılıyor. Bu oran ise yüzde 15 olarak uygulanıyor. Bankalar bu kesintiyi yaptıktan sonra net faiz getirisini müşterine iletiyor. Yapılan son mevduat faiz artırımı ile faiz yüzde 7 düzeyindeyken vergi hariç 100 bin lira için yıllık net 521 lira kazanan vatandaş şimdi yüzde 11 faiz düzeyinden 819 lira gelir elde edecek. yani 298 lira artmış olacak. Vergi ise 92 liradan 144 liraya ulaşacak.
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